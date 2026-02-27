Belastingdienst onder vuur over keuze voor Amerikaans beheer btw-systeem

De Belastingdienst is onder vuur komen te liggen omdat het een Amerikaans bedrijf het btw-systeem wil laten beheren. "Dacht je dat de casus DigiD erg was. Het kan nog erger. De Belastingdienst gaat alles wat met de BTW te maken heeft aan de Amerikanen overlaten en als ik zeg alles, dan bedoel ik alles!", zegt GroenLinks-PvdA-Kamerlid Barbara Kathmann op Mastodon. "Niet alleen de servers, ook de software, ook het onderhoud van de servers en de Amerikanen krijgen ook toegang tot de andere servers van De Belastingdienst en De Belastingdienst zelf krijgt dan weer geen toegang."

Het gaat om het Amerikaanse softwarebedrijf FAST Enterprises. Dat zou in eerste instantie alleen de software doen, maar gaat nu ook het onderhoud en beheer verzorgen, meldde beveiligingsexpert Bert Hubert gisteren op zijn eigen blog. Vorig jaar maart kondigde toenmalig staatssecretaris Van Oostenbruggen tijdens een commissiedebat nog met trots de aanbesteding aan FAST Enterprises aan.

"Wij kunnen nu gaan gunnen aan het programma van Fast Enterprises, GenTax, wat in verschillende Europese landen wordt gebruikt voor btw-inning. Wat is nou het bijzondere daarvan? Ik heb het de vorige keer ook gezegd. Het is een off-the-shelfpakket. Voor het eerst gaan we software niet zelf ontwikkelen. Dat zou ook voor het up-to-date houden van die software, ook in de jaren die nog voor ons liggen, een hele mooie, grote stap zijn. Dat is dus echt een programma waarvan ik vind dat de Belastingdienst meegaat met zijn tijd", aldus de bewindsman.

Afhankelijkheid Amerikaanse partij

De keuze voor Fast Enterprises en de risico's daarvan werden afgelopen september ook genoemd in een position paper van Herprogrammeer de Overheid, een initiatief dat zich inzet om de overheid software te laten ontwikkelen waarbij de burger centraal staat. "Dit jaar hebben we definitief de digitale ruggengraat van ons omzetbelastingsysteem uitbesteed aan het Amerikaanse Fast Enterprises. Dat ging voor het luttele bedrag van 190 miljoen euro en als dat alles volgens plan verloopt zijn we straks dus afhankelijk van een Amerikaanse partij voor zo’n 83 miljard euro aan rijksinkomsten."

Volgens het Herprogrammeer de Overheid is dit in het kader van strategische autonomie nogal een misser. "Maar ja, ga er maar aan staan, je bent de Belastingdienst, je systeem is decennia verouderd en je hebt de komende tien jaar geen ruimte op je roadmap. Dan moet je misschien wel naar de markt kijken. Maar hoeveel partijen zijn er die een omzetbelastingsysteem kunnen leveren? Je betaalt dus al gauw de hoofdprijs. En daarna ben je afhankelijk van die ene partij. Mocht de boel niet functioneren, los van de contractuele afspraken, wat is dan je onderhandelingspositie als je voor 83 miljard euro van ze afhankelijk bent? Ik zou zeggen: die is er niet."

'Dit moet stoppen'

Bert Hubert waarschuwt dat de uitbesteding grote gevolgen kan hebben. "De vraag is meer wat er niet mis kan gaan. Met deze uitbesteding krijgen we nu ‘BTW as a service’ van Amerikanen. Als Trump weer eens dreigt met sancties kunnen ze bij de Dutch State Treasury Agency direct alle verloven intrekken - er zal dan binnenkort anderhalf miljard euro per week bijgeleend moeten gaan worden."

Daarnaast stelt de beveiligingsexpert dat FAST Enterprises straks ook toegang heeft tot 20 tot 25 andere belastingsystemen, waar de Amerikaanse autoriteiten dan weer toegang toe kunnen krijgen. "De belastingdienst is al jaren bezig met dit project. Er was al eerder kritiek op. Maar nu de uitrol blijkt in te houden dat we ons hoofd volledig op een Amerikaans hakblok leggen moet het echt gelijk stoppen", aldus de expert.