Android-app waarschuwt gebruikers voor camerabrillen in de omgeving

Er is een nieuwe Android-app verschenen die gebruikers waarschuwt voor camerabrillen in de nabije omgeving. De Nearby Glasses-app is ontwikkeld door Yves Jeanrenaud van de Darmstadt University of Applied Sciences. Volgens Jeanrenaud verschijnen camerabrillen steeds vaker in het straatbeeld, maar zijn ze niet eenvoudig van normale brillen te onderscheiden. "Ik beschouw camerabrillen als een verschrikkelijke technologie die zonder toestemming inbreuk op de privacy maakt en al wordt gebruikt voor het creëren van allerlei echt walgelijke 'content'", aldus de ontwikkelaar.

Jeanrenaud maakt zich ook zorgen over plannen om camerabrillen van gezichtsherkenning te voorzien, zoals Meta wil. Camerabrillen beschikken vaak over een LED die aangeeft wanneer er wordt gefilmd, maar gebruikers van dergelijke brillen hebben allerlei manieren gevonden hoe ze de LED kunnen bedekken of uitschakelen om mensen onopgemerkt te kunnen filmen. De Nearby Glasses-app detecteert de bluetooth-packets die camerabrillen versturen en laat gebruikers van de app vervolgens een waarschuwing zien. De pakketten bevatten namelijk het ID van de fabrikant en op basis hiervan weet de app of er een camerabril in de buurt is. Nearby Glasses is gratis, open source en maakt geen gebruik van tracking. Downloaden kan via de Google Play Store.