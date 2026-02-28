Odido waarschuwt klanten dat criminelen gestolen data hebben gepubliceerd

Odido waarschuwt klanten dat criminelen begonnen zijn met het publiceren van gestolen klantgegevens. De verantwoordelijke groep criminelen had Odido tot donderdagochtend de tijd gegeven om losgeld te betalen, anders zou het de gestolen data openbaar maken. De telecomprovider weigerde tot betaling over te gaan. Daarop hebben de criminelen inmiddels drie datasets op de eigen website gepubliceerd, met de persoonlijke gegevens van honderdduizenden klanten.
Odido heeft de informatiepagina over het datalek nu van een update voorzien. Op de pagina is de vraag toegevoegd: "Nu Odido niet betaald heeft: betekent dit dat mijn gegevens zijn gelekt?", met het antwoord: "Cybercriminelen zijn inmiddels inderdaad gestart met het publiceren van een deel van de gelekte gegevens. Wij volgen deze ontwikkelingen op de voet samen met onze externe deskundigen. Zodra wij hierover meer informatie kunnen delen, volgt een update op deze informatiepagina." Verdere details zijn niet gegeven.
688.000 e-mailadressen uit de eerste twee gelekte datasets zijn inmiddels toegevoegd aan datalekzoekmachine Have I Been Pwned, waar gebruikers kunnen kijken of hun e-mailadres in een bekend datalek voorkomt. De politie liet eerder weten dat slachtoffers van het datalek straks ook via de Check je hack-pagina op politie.nl kunnen controleren of ze in de gepubliceerde data voorkomen en welke gegevens er precies van hen zijn buitgemaakt.
