Criminelen publiceren resterende gestolen Odido-gegevens op internet

Criminelen hebben de resterende gestolen klantgegevens van Odido op internet gepubliceerd. Het gaat in totaal om 6,1 miljoen klanten, aldus beveiligingsonderzoeker Troy Hunt van datalekzoekmachine Have I Been Pwned. De gepubliceerde data bestaat uit namen, e-mailadressen, telefoonnummers, adresgegevens, rekeningnummers, geboortedata, paspoortnummers, rijbewijzen, 'door de overheid uitgegeven identiteitsbewijzen', geslacht en opmerkingen van de klantenservice, aldus Hunt.

De verantwoordelijke criminelen besloten de gestolen data in batches via hun eigen website te publiceren en hebben de afgelopen dagen steeds meer buitgemaakte gegevens openbaar gemaakt, waarbij nu alle data online is gezet. Alle gestolen e-mailadressen zijn toegevoegd aan Have I Been Pwned. Via de zoekmachine kunnen mensen kijken of ze in een bekend datalek voorkomen. Bij de eerste gelekte batch van e-mailadressen stelde Hunt dat 58 procent al via een ander datalek bij Have I Been Pwned bekend was. Dit is in vergelijking met andere datalekken een laag percentage. Een totaalpercentage voor alle gestolen e-mailadressen is niet bekendgemaakt.

Slachtoffers van het datalek kunnen straks ook bij de politie kijken of hun gegevens gestolen zijn. De politie heeft in het verleden vaker mensen via de Check je hack-pagina gewaarschuwd als hun gegevens door criminelen waren buitgemaakt. Eerder deze week liet de politie al weten dat het dit ook voor Odido-klanten zal doen. Dat is op dit moment echter nog niet mogelijk. "U kunt hier (nog) geen check doen op de gelekte data van Odido", zo laat de pagina op het moment van schrijven weten.