Europarlementariërs voorstander van online leeftijdsverificatie in de EU

maandag 2 maart 2026, 11:16 door Redactie, 4 reacties

Europarlementariërs van de grootste fracties in het Europees Parlement zijn voorstander van online leeftijdsverificatie in de Europese Unie. Dat blijkt uit een opinie van de Commissie interne markt en consumentenbescherming (IMCO) die met 33 stemmen voor, 4 stemmen tegen en 6 onthoudingen werd aangenomen. Europarlementariërs van de twee grootste fracties in het Europees Parlement, EPP en S&D, stemden voor. Hoewel het hier om een opinie gaat, laat de uitslag zien dat het parlement positief tegenover leeftijdsverificatie staat.

In de opinie wordt gepleit voor een socialmediaverbod voor onder de 13 jaar. Gebruik van social media zou alleen vanaf 16 jaar mogen, tenzij ouders in het geval van 13- 14- en 15-jarigen hier toestemming voor geven. Daarnaast pleit de opinie voor "effectieve en privacyvriendelijke leeftijdsverificatie in de Europese Unie". Op dit moment is er volgens de opinie een versplinterde aanpak als het om leeftijdsverificatie gaat, wat voor een ongelijke bescherming in de EU kan zorgen.

Verder wordt er in de opinie steun uitgesproken voor de leeftijdsverificatie-app van de Europese Commissie en de Europese digitale identiteit. Ook wordt gepleit voor een geharmoniseerde aanpak op het gebied van leeftijdsverificatie. Tevens wordt de Europese Commissie opgeroepen om strengere regels te introduceren voor het beschermen van kinderen op internet. Het kabinet heeft altijd gesteld dat het gebruik van een Europese digitale identiteit vrijwillig is en die niet verplicht wordt om diensten in de Europese Unie te kunnen afnemen. Vorige week werd bekend dat het kabinet onderzoekt hoe een socialmediaverbod in Nederland kan worden ingevoerd.

Vandaag, 11:22 door Anoniem
Ja, natuurlijk.
Doel: iedereen op internet identificeerbaar.
Aangezien anonieme leeftijdsverificatie niet bestaat, is dit een mooi sausje.

De EUSSR. Naar Chinees voorbeeld.
Vandaag, 11:26 door Anoniem
Volgens de EFF zijn politici en techbedrijven er dol op om termen zoals "age gating", "age estimation" en "age assurance" door elkaar te gebruiken, omdat het verhult wat ze eigenlijk voorstellen. Een wet die "age assurance" verplicht klinkt redelijk en gematigd. "Maar als de wet age assurance omschrijft als verplicht verificatie via een legitimatiebewijs is het helemaal niet gematigd - het is massasurveillance", merkt de burgerrechtenbeweging op.

https://www.security.nl/posting/911591/EFF%3A+online+leeftijdsverificatie+in+werkelijkheid+identiteitsverificatie
Vandaag, 11:29 door Anoniem
Ik mag toch hopen dat je niet op elke website of app hoeft te bewijzen dat je (ID bewijs wat je invoert) van een bepaalde leeftijd bent! En dat het ook eindelijk afgelopen is met het moeten achterlaten van al je ID gegevens (biometrie, rijbewijs / paspoort, creditcard, etc.). Dat gaat gewoon fout, was vanaf het begin bekend en nu alleen maar duidelijk geworden met de recente hacks van afgelopen jaar/jaren.
Vandaag, 11:33 door Named
Is "effectieve en privacyvriendelijke leeftijdsverificatie in de Europese Unie wel mogelijk?
Zo niet, wat heeft volgens de EU dan voorrang?
Is (half-)effectief belangrijker dan privacy en data-veiligheid?
