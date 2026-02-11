Europarlementariërs voorstander van online leeftijdsverificatie in de EU

Europarlementariërs van de grootste fracties in het Europees Parlement zijn voorstander van online leeftijdsverificatie in de Europese Unie. Dat blijkt uit een opinie van de Commissie interne markt en consumentenbescherming (IMCO) die met 33 stemmen voor, 4 stemmen tegen en 6 onthoudingen werd aangenomen. Europarlementariërs van de twee grootste fracties in het Europees Parlement, EPP en S&D, stemden voor. Hoewel het hier om een opinie gaat, laat de uitslag zien dat het parlement positief tegenover leeftijdsverificatie staat.

In de opinie wordt gepleit voor een socialmediaverbod voor onder de 13 jaar. Gebruik van social media zou alleen vanaf 16 jaar mogen, tenzij ouders in het geval van 13- 14- en 15-jarigen hier toestemming voor geven. Daarnaast pleit de opinie voor "effectieve en privacyvriendelijke leeftijdsverificatie in de Europese Unie". Op dit moment is er volgens de opinie een versplinterde aanpak als het om leeftijdsverificatie gaat, wat voor een ongelijke bescherming in de EU kan zorgen.

Verder wordt er in de opinie steun uitgesproken voor de leeftijdsverificatie-app van de Europese Commissie en de Europese digitale identiteit. Ook wordt gepleit voor een geharmoniseerde aanpak op het gebied van leeftijdsverificatie. Tevens wordt de Europese Commissie opgeroepen om strengere regels te introduceren voor het beschermen van kinderen op internet. Het kabinet heeft altijd gesteld dat het gebruik van een Europese digitale identiteit vrijwillig is en die niet verplicht wordt om diensten in de Europese Unie te kunnen afnemen. Vorige week werd bekend dat het kabinet onderzoekt hoe een socialmediaverbod in Nederland kan worden ingevoerd.