Consumentenbond hekelt Meta over advertenties van nepwebshops

Meta doet te weinig om advertenties van nepwebshops op Facebook en Instagram tegen te gaan, zo stelt de Consumentenbond. Er wordt te weinig gecontroleerd op misbruik van bekende merken en beroemdheden in advertenties en ook wordt de identiteit van adverteerders nauwelijks gecontroleerd, aldus de consumentenorganisatie.

De Consumentenbond deed afgelopen december een steekproef onder dertig nepwebshops waar de politie voor waarschuwt. Zestien daarvan bleken via Facebook en Instagram te adverteren. Dat is evenveel als in een vergelijkbare steekproef van september 2024. Tijdens het onderzoek werden drieduizend verschillende advertenties op Facebook en Instagram voor producten van supermarkt Lidl aangetroffen. Die advertenties linkten naar twaalf van de dertig nepwebshops.

27 nepadvertenties werden door de Consumentenbond bij Meta gemeld, dat er vier weghaalde. De overige advertenties waren volgens Meta niet meer actief. Verder kon de Consumentenbond, net als in 2024, anoniem een advertentiecampagne bij Meta starten. Daarbij werd gebruik gemaakt van een verzonnen naam, een nieuw e-mailaccount en een prepaid mobiel telefoonnummer.

"Meta laat geen enkele verbetering zien, dat is heel kwalijk. Als deze techgigant zijn verantwoordelijkheid had genomen, hadden ze heel veel oplichting kunnen voorkomen", zegt Sandra Molenaar, directeur van de Consumentenbond.