Partijen willen dat regering handelingskader opstelt voor slachtoffers datalekken

Meerdere politieke partijen in de Tweede Kamer willen dat de regering een handelingskader opstelt voor slachtoffers van datalekken, waarbij ook gekeken moet worden naar het vervangen van gelekte gegevens. Dit zou samen moeten worden gedaan met toezichthouders, data-experts en het bedrijfsleven, zo staat in een motie die tijdens een overleg van de commissie Digitale Zaken werd ingediend door de VVD, CDA, ChristenUnie, D66 en JA21. Aanleiding was het datalek bij Odido.

"Honderd procent veiligheid bestaat niet, ook niet online, al zou ik dat wel willen. Dat mag alleen nooit een excuus zijn om achterover te leunen. We moeten hier dus twee dingen doen: datalekken zo veel mogelijk voorkomen en klaarstaan met een stevig plan voor als het wel een keertje misgaat. Dat gaat immers nog een keer gebeuren. Het vraagt om actie van de samenleving en het bedrijfsleven, maar ook van de overheid", aldus VVD-Kamerlid Queeny Rajkowski, en indiener van de motie.

"Een naam kan je niet zomaar veranderen. Een nieuw paspoort aanvragen kan wel - ik zou dat eerlijk gezegd doen. Een nieuwe bankrekening openen voor een nieuw IBAN-nummer kan ook. Maar een bsn-nummer vervangen is vrijwel onmogelijk. Hoe kunnen we slachtoffers dus toch nog wat meer bieden dan alleen het advies om vooral heel goed op te letten, omdat het allemaal al gebeurd is?", ging Rajkowski verder.

Het Kamerlid wil dat het kabinet samen met toezichthouders, data-experts en het bedrijfsleven komt tot een duidelijk handelingskader voor slachtoffers van datalekken. "Welke gegevens zouden vervangbaar moeten worden, en onder welke voorwaarden? Waar kan de overheid faciliteren? Hoe zorgen we ervoor dat slachtoffers snel, praktisch en effectief geholpen worden?" Meerdere partijen sloten zich vervolgens bij de motie aan. De Tweede Kamer moet nog over de motie stemmen.