Google Chrome ontvangt vanaf september elke twee weken updates

Google Chrome zal vanaf september elke twee weken updates ontvangen, in plaats van de vier weken die Google nu voor de browser hanteert, zo heeft het techbedrijf aangekondigd. Het gaat hierbij om updates bedoeld voor het introduceren van nieuwe features en het doorvoeren van bugfixes. Omdat deze updates vaker zullen verschijnen, zullen ze ook minder grote aanpassingen bevatten. Dit moet volgens Google tot minder verstoringen leiden en het proces om problemen na de release te debuggen vereenvoudigen.

Sinds 2023 brengt Google in het geval van kwetsbaarheden in de browser al wekelijks updates uit. Dat zal ook met de nieuwe updatecyclus het geval blijven. De tweewekelijkse releasecyclus zal met de lancering van Chrome 153 op 8 september beginnen. Het gaat hier om alle platforms, desktop, Android en iOS. In het geval van Chrome Extended Stable, een versie die vooral bedoeld is voor bedrijven en minder vaak feature-updates ontvantgt, blijft de huidige updatecyclus van acht weken gehandhaaft.