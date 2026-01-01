AkzoNobel meldt incident bij Amerikaanse locatie na claim van ransomwaregroep

Een Amerikaanse locatie van AkzoNobel is getroffen door een beveiligingsincident, zo heeft de verffabrikant laten weten. Eerder claimde een ransomwaregroep dat het 170 gigabyte aan data bij AkoNobel had buitgemaakt. Het zou om meer dan 169.000 bestanden gaan, aldus de criminelen achter de Anubis-ransomware op hun eigen website.
Een deel van de gestolen data is inmiddels openbaar gemaakt. Het gaat om vertrouwelijke overeenkomsten met klanten, e-mailadressen, telefoonnummers, private e-mailcorrespondentie, scans van paspoorten, documenten over materiaaltests en interne technische specificatiesheets. In een reactie tegenover Bleeping Computer stelt AkzoNobel dat het te maken heeft gekregen met een beveiligingsincident bij één van de locaties in de Verenigde Staten.
Het incident is volgens een woordvoerder tot deze niet nader genoemde locatie beperkt. Tevens zijn volgens AkzoNobel de gevolgen van het incident beperkt en zijn er maatregelen genomen om getroffen partijen te waarschuwen. Verdere details, zoals om wat voor soort incident het precies gaat en hoe dit mogelijk was, zijn niet gegeven.
