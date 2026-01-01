Odido waarschuwt voor phishingmail over "compensatie-aanvraagformulier"

Odido waarschuwt klanten voor een phishingmail die uit naam van de provider wordt verstuurd en ontvangers vraagt om een "compensatie-aanvraagformulier" in te vullen. Vorige week kwam de Fraudehelpdesk ook al met een waarschuwing aan Odido-klanten, toen vanwege een phishingmail waarin ontvangers werden gevraagd om opnieuw hun gegevens te registreren. Dit zou nodig zijn vanwege veiligheidsmaatregelen die de provider naar aanleiding van het datalek zou hebben getroffen.

"We waarschuwen voor een phishingmail die verwijst naar de cyberaanval en lijkt alsof die van Odido komt. In deze mail word je onder druk gezet om via een link een (verplicht) “compensatie-aanvraagformulier” in te vullen. Dit is géén Odido-mail. Klik niet op links, vul geen gegevens in en verwijder de mail. Echte e-mails van Odido over dit onderwerp komen uitsluitend van info@mail.odido.nl", aldus de waarschuwing van Odido over de phishingmail.

RTL Nieuws meldde gisteren dat Odido-klanten ook worden gebeld door criminelen. Gebelde personen krijgen eerst een opgenomen boodschap te horen die zogenaamd van de klantenservice zou zijn. De boodschap stelt dat Odido met een compensatie voor klanten komt. Mensen die aan de lijn blijven krijgen vervolgens een crimineel te spreken die zich voordoet als iemand van de klantenservice. Vervolgens probeert de crimineel toegang tot de computer of bankrekening te krijgen.