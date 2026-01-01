Nieuws
TikTok zal privéberichten niet met end-to-end encryptie beveiligen

woensdag 4 maart 2026, 10:47

TikTok zal privéberichten van gebruikers niet met end-to-end encryptie beveiligen, zo heeft het bedrijf tegenover de BBC laten weten. Volgens TikTok maakt de beveiligingsmaatregel gebruikers minder veilig, omdat politie en veiligheidsmedewerkers privéberichten van gebruikers dan niet meer kunnen lezen als dat nodig is. Het platform zou zich daarmee bewust willen onderscheiden van andere platforms, die de communicatie van hun gebruikers wel door middel van end-to-end encryptie beveiligen. TikTok claimt meer dan een miljard gebruikers wereldwijd te hebben.

