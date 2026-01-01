'Meta-brillen met gezichtsherkenning waarschijnlijk niet toegestaan in Nederland'

AI-brillen van Meta met gezichtsherkenning zijn waarschijnlijk niet in Nederland toegestaan, zo stelt het Rathenau Instituut. "Een gezichtsafbeelding is een ‘biometrisch persoonsgegeven’ volgens de AVG. Het gebruik van zulke gegevens om iemand te identificeren, zoals bij gezichtsherkenning gebeurt, mag alleen met expliciete toestemming van de betrokkenen. In de publieke ruimte kunnen mensen hier onmogelijk toestemming voor geven", aldus het Instituut. "Het lijkt dus onwaarschijnlijk dat AI-brillen met gezichtsherkenning in Nederland toegestaan zouden zijn."

Onlangs berichtte The New York Times op basis van documenten en bronnen dat Meta wil dat het via camerabrillen straks mogelijk wordt om mensen te identificeren en informatie over hen via de AI-assistent van Meta te krijgen. Het techbedrijf zou nog onderzoeken hoe de technologie mensen kan herkennen. Mogelijke opties zijn het herkennen van mensen die de brildrager al kent, omdat ze met elkaar verbonden zijn op een Meta-platform.

Een andere optie is het identificeren van mensen die de brildrager niet kent, maar die een openbaar account op een Meta-platform hebben, zoals Facebook of Instagram. De feature zou mensen niet de mogelijkheid geven om alle voorbijgangers op te zoeken, als een soort generieke gezichtsherkenningstool. Volgens het Rathenau Instituut zal de impact van deze technologie op de maatschappij sterk samenhangen met de vraag of er een grote doorbraak komt in het gebruik ervan.

Het is daarbij de vraag of dergelijke brillen wel onder de AVG zijn toegestaan. "Maar regelgeving staat ook in Europa voortdurend onder druk, en de uitgelekte plannen van Meta laten zien dat we niet achterover kunnen leunen. We moeten blijvend alert blijven op de bescherming van rechten van gebruikers én niet-gebruikers van AI-brillen en immersieve technologieën", benadrukt het Rathenau Instituut. Dat voegt toe dat er nu moet worden nagedacht over het beschermen van de rechten van gebruikers én niet-gebruikers van dit soort technologieën.