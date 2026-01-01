Partijen willen opheldering over keuze Belastingdienst voor Amerikaanse it-partij

Politieke partijen in de Tweede Kamer willen opheldering van staatssecretarissen Eerenberg van Financiën en Aerdts voor Digitale Economie over de keuze van de Belastingdienst voor een Amerikaanse it-partij. Het gaat om het Amerikaanse softwarebedrijf Fast Enterprises, dat het btw-systeem van de fiscus moet gaan beheren. "Dacht je dat de casus DigiD erg was. Het kan nog erger. De Belastingdienst gaat alles wat met de BTW te maken heeft aan de Amerikanen overlaten en als ik zeg alles, dan bedoel ik alles!", liet GroenLinks-PvdA-Kamerlid Barbara Kathmann laatst op Mastodon weten.

Kathmann heeft nu samen met 50Plus-Kamerlid Struijs Kamervragen gesteld. "Kunt u onderbouwen waarom er niet is gekozen om de software van de omzetbelasting intern te ontwikkelen en beheren of dit in te kopen bij een Nederland of Europees bedrijf?", zo willen de Kamerleden weten. De staatssecretarissen moeten ook duidelijk maken hoe zij garanderen dat de relatie met Fast Enterprises niet door de Verenigde Staten gebruikt zal worden als drukmiddel, in het licht van de Nationale Veiligheidsstrategie van de VS.

Kathmann en Struijs vragen ook welke analyses zijn uitgevoerd op het risico op spionage, het weglekken van data en het vergroten van de afhankelijkheid van de Verenigde Staten door deze keuze van de Belastingdienst, en of deze analyses kunnen worden gedeeld. De Kamerleden willen dat Eerenberg en Aerdts ook uitleggen onder welke voorwaarden het in eigen beheer en onderhoud nemen van de applicatiediensten voor de omzetbelasting een haalbare oplossing is, en welke aanvullende middelen of capaciteit daarvoor nodig is.

Verder vragen de Kamerleden welke mogelijkheden de staatssecretarissen hebben om alsnog van Fast Enterprises af te zien, gezien de veranderende politieke situatie en de uitgesproken wens van de Kamer om digitale afhankelijkheden af te bouwen. De Kamerleden willen tevens weten in welke mate medewerkers van Fast Enterprises toegang krijgen tot de gegevens die voor de omzetbelasting worden verwerkt en welke garantie er is dat data via deze medewerkers toegankelijk wordt voor Amerikaanse overheidsdiensten.

"Deelt u de zienswijze dat het feit dat de servers van de Belastingdienst in Nederland blijven onvoldoende is om de risico’s voor de vertrouwelijkheid en cyberveiligheid weg te nemen, als een Amerikaanse partij straks toegang krijgt tot de servers?", vragen Kathmann en Struijs daarnaast. Eerenberg en Aerdts hebben drie weken om met een reactie te komen.