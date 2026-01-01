Mexico verplicht ID-registratie voor alle mobiele telefoonnummers

Nog vier maanden en dan moeten alle eigenaren van een mobiel telefoonnummer in Mexico zich met hun biometrisch identiteitsbewijs hebben geregistreerd. Sinds januari is er nieuwe wetgeving van kracht die verplicht dat alle simkaarten zijn gekoppeld aan een biometrisch identiteitsbewijs. Bestaande simkaarthouders hebben tot 30 juni de tijd om zich te registreren, anders zal hun telefoonnummer worden gedeactiveerd.

In het geval van simkaarten die sinds 9 januari worden geactiveerd heeft de eigenaar dertig dagen om zich te registreren. "Je kunt geen telefoonnummer registreren zonder eerst je biometrische data aan de staat te overhandigen", aldus Reclaim the Net. "Wat Mexico hier aan het bouwen is, is een nationaal telefoonnetwerk waarbij elk nummer een gezicht heeft." Mexico heeft niet de primeur. Verschillende andere landen, waaronder Nigeria en Tanzania, kennen al een dergelijke ID-registratie.

Volgens Reclaim the Net gebruiken overheden overal hetzelfde frame, waarbij ze beweren dat de systemen nodig zijn voor fraudebestrijding, maar tegelijkertijd wordt er een surveillance-infrastructuur opgetuigd. "De uitrol van Mexico volgt hetzelfde template, waarbij telecommunicatiegegevens aan een gecentraliseerd biometrisch register wordt gekoppeld, dat kan identificeren wie wie heeft gebeld, waarvandaan en wanneer."