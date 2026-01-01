Politie, FBI en Europol halen cybercrimeforum LeakBase offline

Het Team Cybercrime van de politie Amsterdam heeft tijdens een internationale operatie samen met de FBI, Europol en meerdere Europese opsporingsdiensten het cybercrimeforum LeakBase offline gehaald. Via LeakBase werd gehandeld in gestolen persoonsgegevens, zoals e-mailadressen, wachtwoorden en andere data. Het ging om databases afkomstig van gehackte websites en inloggegevens die door middel van infostealer-malware waren gestolen.

"Dit soort platforms vormt de motor achter cybercriminaliteit. Gestolen persoonsgegevens worden keer op keer doorverkocht en misbruikt voor onder andere oplichting, phishing, bankhelpdeskfraude, ransomware en identiteitsmisbruik", aldus de politie. Het cybercrimeforum zou 142.000 geregistreerde gebruikers hebben gehad en draaide onder andere op een server die zich in Amsterdam bevond.

Tijdens het onderzoek naar het forum zijn gegevens door de politie veiliggesteld, zoals gebruikersaccounts, openbare en privéberichten die gebruikers verstuurden, het gebruikte kredietsysteem en IP-logs. LeakBase maakte gebruik van een kredietsysteem en een reputatiemodel waardoor gebruikers volgens de politie onderling vertrouwen konden opbouwen. Tevens zijn bij de operatie maatregelen tegen 37 van de meest actieve gebruikers op het forum getroffen, aldus Europol. Ook hebben er huiszoekingen en "interventiegesprekken" plaatsgevonden.

E-mailadressen van slachtoffers van wie de gegevens via LeakBase werden verhandeld gaat de politie toevoegen aan Check Je Hack, een online tool van de politie waarmee mensen kunnen controleren of hun e-mailadres voorkomt in in beslag genomen databases van cybercriminelen.