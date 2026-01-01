Fraudehelpdesk meldt toename van meldingen over afpersingsmails

De Fraudehelpdesk zegt veel meldingen te ontvangen over e-mails waarmee wordt geprobeerd om de ontvanger af te persen. Volgens de afzender van deze afpersingsmails is de computer van de ontvanger gehackt en besmet met een virus, waarbij de afperser volledige controle over het systeem claimt te hebben. Vervolgens zouden er compromitterende beelden van de ontvanger zijn gemaakt. Die moet een bedrag in bitcoin betalen, anders dreigt de afperser deze beelden te verspreiden.

"Sinds het datalek bij Odido wordt ook gedreigd dat alle gegevens van de ontvanger op het darkweb zullen worden geplaatst als er niet binnen 24 uur betaald wordt", zo laat de Fraudehelpdesk verder weten. In de afpersingsmails kan een wachtwoord staan dat de ontvanger ooit heeft gebruikt en via een datalek openbaar is geworden. "Het betekent niet dat de afperser werkelijk toegang heeft tot uw computer. Wel is het belangrijk uw wachtwoord te veranderen wanneer u dit nog gebruikt", aldus de Fraudehelpdesk. Die stelt dat het bericht bluf is en adviseert ontvangers niet te betalen.