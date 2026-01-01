Mall of the Netherlands lekt persoonsgegevens leden en nieuwsbrief-abonnees

Westfield Mall of the Netherlands heeft de persoonsgegevens van leden en nieuwsbrief-abonnees gelekt, zo heeft het winkelcentrum in Leidschendam aan gedupeerden via e-mail bekendgemaakt. Het gaat om voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, postcode en geboortedatum van mensen die zich voor het loyaliteitsprogramma Westfield Club of de nieuwsbrief van het winkelcentrum hadden aangemeld. Ook Franse winkelcentra van eigenaar Unibail-Rodamco-Westfield zijn door het datalek getroffen.

"Wij hebben vastgesteld dat er ongeautoriseerde toegang heeft plaatsgevonden tot een van onze databases met daarin bepaalde gegevens van leden van ons loyaliteitsprogramma en/of nieuwsbriefabonnees", aldus het bericht aan gedupeerden. Hoe de inbraak op de database mogelijk was is niet bekendgemaakt. Het datalek is inmiddels gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

"Zet alle persoonsgegevens maar in een openbare database, want bedrijven en overheid zijn niet bereid om geld uit te geven aan behoorlijke beveiliging ervan waardoor alles toch al op straat komt te liggen", reageert een gedupeerde op X. "Jullie zijn iets te laat Westfield! Odido heeft al m'n gegevens al op straat gegooid", laat een ander weten. De Mall of the Netherlands is het grootste overdekte winkelcentrum van Nederland.