Duizenden WordPress-sites bevatten misbruikt lek dat aanvaller admin maakt

Duizenden WordPress-sites bevatten een kwetsbaarheid die op het moment actief wordt misbruikt bij aanvallen en ongeauthenticeerde aanvallers administrator maakt. Zodoende kunnen aanvallers de website volledig overnemen. Hoewel een beveiligingsupdate sinds 24 februari beschikbaar is hebben duizenden WordPress-sites die nog niet geinstalleerd. De kwetsbaarheid is aanwezig in een plug-in genaamd 'User Registration & Membership'.

De plug-in biedt WordPress-sites de mogelijkheid om eenvoudig een abonnementsmodel voor gebruikers in te voeren, inclusief registratieformulieren en ingebouwd betalingssysteem. Meer dan 60.000 websites hebben de plug-in geïnstalleerd. Een kwetsbaarheid in de plug-in zorgt ervoor dat een aanvaller bij de registratie als gebruiker kan opgeven dat hij zich eigenlijk als administrator wil registreren.

De impact van het probleem (CVE-2026-1492) is op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld met een 9.8. Op 24 februari verscheen versie 5.1.3 waarin het probleem is verholpen. Uit cijfers van WordPress.org blijkt dat tienduizenden websites de update nog niet hebben geïnstalleerd en zo risico lopen. Volgens securitybedrijf Wordfence maken aanvallers namelijk actief misbruik van het probleem.