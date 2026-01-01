Duizenden WordPress-sites bevatten misbruikt lek dat aanvaller admin maakt

Duizenden WordPress-sites bevatten een kwetsbaarheid die op het moment actief wordt misbruikt bij aanvallen en ongeauthenticeerde aanvallers administrator maakt. Zodoende kunnen aanvallers de website volledig overnemen. Hoewel een beveiligingsupdate sinds 24 februari beschikbaar is hebben duizenden WordPress-sites die nog niet geinstalleerd. De kwetsbaarheid is aanwezig in een plug-in genaamd 'User Registration & Membership'.
De plug-in biedt WordPress-sites de mogelijkheid om eenvoudig een abonnementsmodel voor gebruikers in te voeren, inclusief registratieformulieren en ingebouwd betalingssysteem. Meer dan 60.000 websites hebben de plug-in geïnstalleerd. Een kwetsbaarheid in de plug-in zorgt ervoor dat een aanvaller bij de registratie als gebruiker kan opgeven dat hij zich eigenlijk als administrator wil registreren.
De impact van het probleem (CVE-2026-1492) is op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld met een 9.8. Op 24 februari verscheen versie 5.1.3 waarin het probleem is verholpen. Uit cijfers van WordPress.org blijkt dat tienduizenden websites de update nog niet hebben geïnstalleerd en zo risico lopen. Volgens securitybedrijf Wordfence maken aanvallers namelijk actief misbruik van het probleem.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.