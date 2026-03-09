Brits Lagerhuis stemt in met mogelijke leeftijdsgrens voor vpn-diensten

Het Britse Lagerhuis heeft met een voorstel ingestemd waardoor de Britse overheid een leeftijdsgrens voor het gebruik van vpn-diensten kan invoeren. Een voorgesteld verbod op het gebruik van social media onder de 16 jaar werd verworpen, maar de autoriteiten zouden nog steeds met een leeftijdsgrens kunnen komen. Gisteren werd in het Lagerhuis gestemd over aanpassingen van de Children’s Wellbeing and Schools Bill. De aanpassingen betreffen onder andere een socialmediaverbod voor onder de 16 jaar.

In februari liet de Britse overheid weten dat het eerst een consultatie wil uitvoeren of een leeftijdsgrens voor social media nodig is, alsmede een vpn-verbod voor jongeren. Volgens de Britse minister van Onderwijs hebben allerlei partijen gewaarschuwd dat een algeheel socialmediaverbod ervoor kan zorgen dat kinderen naar plekken op het internet gaan die niet worden gereguleerd, of dat tieners onvoorbereid zijn als ze op het internet komen. Met de consultatie, die tot 26 mei loopt, wil de minister naar eigen zeggen kijken wat nodig is om kinderen gezond op internet te laten opgroeien. Dit zou voor meer flexibiliteit moeten zorgen dan een algehele leeftijdsgrens. Ze riep het Lagerhuis dan ook op om niet akkoord te gaan met het voorgestelde socialmediaverbod.

Het Britse Lagerhuis ging hierin mee en verwierp het voorstel voor een socialmediaverbod. Daarnaast werd ingestemd met een amendement op de Children’s Wellbeing and Schools Bill waardoor de Britse autoriteiten de bevoegdheid krijgen om snel te kunnen handelen op basis van de uitkomsten van de consultatie. Zo kan er alsnog een leeftijdsgrens voor social media en chatbots worden ingevoerd. Tevens kunnen de autoriteiten het gebruik van specifieke features die als "schadelijk" zijn aangemerkt beperken en het gebruik van vpn-diensten door kinderen aan banden leggen of hier een leeftijdsgrens voor invoeren. Details over een hoe een leeftijdsgrens voor vpn-diensten eruit moet zien of zal worden gehandhaafd zijn niet gegeven.

Het voorstel voor de Children’s Wellbeing and Schools Bill gaat nu terug naar het Britse Hogerhuis, waar er weer over zal worden gestemd. De wet wordt pas van kracht als zowel het Lagerhuis als Hogerhuis voor de definitieve versie van het wetsvoorstel kiezen.