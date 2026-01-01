ACM onderzoekt problemen bij overstap van Amerikaanse naar Nederlandse cloud

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) doet dit jaar onderzoek naar de problemen waar organisaties tegenaan lopen als zij van Amerikaanse clouddiensten naar Nederlandse of Europese alternatieven willen overstappen. "Clouddiensten zijn inmiddels essentieel voor het functioneren van veel bedrijven en organisaties. Nederlandse bedrijven en (publieke) organisaties zijn daarbij in hoge mate afhankelijk van slechts enkele grote niet-Europese cloudaanbieders", aldus de ACM in een document over de speerpunten voor 2026.

Volgens de toezichthouder maakt deze afhankelijkheid van Amerikaanse clouddiensten Nederlandse bedrijven en organisaties kwetsbaar voor geopolitieke spanningen en geeft het daarnaast meer risico’s voor de veiligheid van hun data. Dit jaar gaat de ACM onderzoeken waar bedrijven en organisaties tegenaan lopen als zij hun afhankelijkheid van Amerikaanse clouddiensten willen verminderen door bijvoorbeeld geheel of gedeeltelijk over te stappen op een Nederlandse of Europese aanbieder, of verschillende diensten tegelijkertijd willen gebruiken.

"Daarom onderzoekt de ACM ook waar Nederlandse en Europese cloudaanbieders tegenaan lopen bij het succesvol aanbieden van een alternatief. Op basis van haar bevindingen doet de ACM aanbevelingen voor beleidsmakers of kan de ACM aanleiding zien om zelf verdere onderzoeksinstrumenten in te zetten", laat de toezichthouder weten.

De Europese Data Act, die op 2 september vorig jaar van kracht werd, moet het makkelijker maken om te wisselen tussen cloudproviders en om verschillende clouddiensten aan elkaar te koppelen. De ACM houdt toezicht op de naleving van de wet. De toezichthouder komt dit jaar ook met handvatten voor bedrijven en organisaties die moeten voldoen aan de verplichtingen uit de Data Act.