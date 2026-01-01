Phishing-sms MijnOverheid leidt tot fraude met rekening en bankpassen

Criminelen versturen op dit moment malafide sms-berichten die van MijnOverheid afkomstig lijken, maar in werkelijkheid een phishingaanval zijn. Daarvoor waarschuwt de Fraudehelpdesk op basis van ontvangen meldingen. In het sms-bericht wordt gesteld dat de ontvanger zijn gegevens op MijnOverheid moet bijwerken via een link in het bericht. De link in het sms-bericht wijst naar een phishingpagina die om allerlei gegevens en een betaling van 0,01 cent vraagt.
"Sommige melders ontvingen na de sms een telefoontje van een zogenaamde bankmedewerker. Die verwees naar de sms en vertelde dat er een wijkagent langs zou komen om bankpasjes op te halen", aldus de Fraudehelpdesk. "Bij melders die de 0,01 cent betaald hebben werd vervolgens een veel groter bedrag afgeschreven." Ontvangers van het bericht wordt aangeraden hier niet op te reageren. Wanneer mensen van een zogenaamde bankmedewerker te horen krijgen dat er een wijkagent langskomt wordt aangeraden om 112 te bellen.
