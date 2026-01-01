Microsoft Authenticator gaat accounts van geroote telefoons verwijderen

Microsoft gaat accounts die in Microsoft Authenticator zijn opgeslagen verwijderen als de app op een geroote of gejailbreakte telefoons wordt gebruikt, zo heeft het techbedrijf aangekondigd. De maatregel, die gefaseerd dit jaar wordt ingevoerd, moet volgens Microsoft organisaties beschermen door te voorkomen dat werk- of schoolaccounts die in Authenticator zijn opgeslagen op gejailbreakte of geroote telefoons kunnen worden gebruikt.

Microsoft Authenticator is een app voor Android en iOS waarmee gebruikers op accounts kunnen inloggen. Microsoft gaat de komende maanden in drie fases het gebruik van Authenticator op geroote of gejailbreakte accounts aanpakken. In de eerste fase, die een aantal dagen geleden is gestart, krijgen gebruikers een waarschuwing dat ze van een gejailbreakte of geroote telefoon gebruikmaken.

Tijdens de tweede fase is het niet langer mogelijk om een werk- of schoolaccount toe te voegen of te gebruiken. Als laatste zal Authenticator aanwezige accounts op een gejailbreakte of geroote telefoon verwijderen. In juli van dit jaar zou de maatregel volledig moeten zijn doorgevoerd. "De feature is secure by default en geldt voor alle klanten. Er is geen opt-out mogelijk", aldus Microsoft. Veel gebruikers van Authenticator zijn niet blij met de maatregel. Daarop laat Merill Fernando van Microsoft weten dat gebruikers ook kunnen werken met passkeys of een andere app.