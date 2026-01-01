AP stuurt politieke partijen waarschuwingsbrief wegens gerichte reclame

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft meerdere politieke partijen wegens gerichte reclame een waarschuwingsbrief gestuurd. De namen van de partijen zijn niet bekendgemaakt. De Europese verordening voor politieke reclame (VPR), die sinds vorig jaar oktober van kracht is, stelt allerlei eisen waar organisaties voor gerichte politieke advertenties aan moeten voldoen. Zo moeten mensen kunnen zien dat het om politieke reclame gaat, van wie deze afkomstig is, wie die betaalt en hoe hun persoonsgegevens zijn gebruikt om hen deze reclame te tonen.

"Politieke partijen mogen mensen niet zomaar gericht benaderen met online politieke reclame", aldus de AP. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 18 maart zag de privacytoezichthouder zo’n veertig gevallen waarin politieke partijen vermoedelijk de regels overtraden. Deze partijen krijgen nu een waarschuwingsbrief toegestuurd met uitleg over de regels. Mochten de partijen opnieuw de fout ingaan kan de AP vervolgstappen nemen.

De reclame in kwestie betreft advertenties op socialmediaplatforms die op een specifieke groep kiezers waren gericht. De Autoriteit Persoonsgegevens vermoedt dat bij de meeste gevallen politieke partijen hier de VPR hebben overtreden. "Een politieke partij mag mensen alleen gericht benaderen met online politieke advertenties als zij daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven. Die toestemming lijkt vaak te ontbreken", aldus de AP. Ook is het vaak onduidelijk waarom de kiezer bepaalde politieke reclame te zien krijgt en hoe persoonsgegevens zijn gebruikt om diegene te bereiken.

"We hebben elders in de wereld gezien dat mensen in de opmaat naar verkiezingen op grote schaal gemanipuleerd kunnen worden door persoonsgerichte advertenties, bijvoorbeeld op sociale media. Daarvoor werden persoonlijke gegevens uit sociale media profielen misbruikt. Dat zorgde voor een groot privacyschandaal en het ondermijnde democratische processen", zegt AP-voorzitter Monique Verdier. "Juist daarom is toezicht op online politieke reclame zo belangrijk."