Odido informeert groep klanten over nieuwe uitkomsten onderzoek datalek

Odido heeft een groep klanten geïnformeerd over nieuwe uitkomsten in het onderzoek naar het datalek, zo heeft de telecomprovider vandaag bekendgemaakt. "Naarmate het onderzoek vordert, krijgen we een steeds duidelijker beeld van welke klanten mogelijk zijn getroffen. Op basis van de huidige stand van zaken hebben we een groep klanten geïnformeerd over nieuwe bevindingen rond de cyberaanval", aldus een update op de informatiepagina over het incident.

Wat de nieuwe bevindingen precies inhouden laat de telecomprovider niet weten. Bij de hack van het klantcontactsysteem van Odido werden de gegevens van meer dan zes miljoen mensen buitgemaakt, die inmiddels door de verantwoordelijke criminelen online zijn gezet. In de gelekte data bleken ook de gegevens van duizenden medewerkers van vitale bedrijven te staan, alsmede gevoelige aantekeningen over klanten.

Odido heeft ook nog altijd niet laten weten hoe de aanval precies mogelijk was. Eerder meldde de NOS dat het datalek bij Odido was ontstaan doordat aanvallers via telefonische phishing en social engineering wisten in te breken op de Salesforce-omgeving van de telecomprovider. Een werkwijze die al geruime tijd bekend is. Zo waarschuwden de FBI, Salesforce en Google hier vorig jaar voor.

Tevens blijkt dat er inmiddels ook verschillende phishingmails zijn verstuurd met het datalek als onderwerp. Onlangs liet minister Van Weel van Justitie en Veiligheid weten dat Odido-klanten heel veel zelf kunnen doen om vervolgschade als gevolg van het datalek te voorkomen.