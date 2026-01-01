Tweede Kamer wil snel één domeinextensie voor overheidssites

De Tweede Kamer wil dat er snel één domeinextensie voor overheidssites komt. Een motie die het kabinet hiertoe oproept is vandaag aangenomen. Uit eerder uitgevoerd onderzoek in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken bleek dat burgers websites van de overheid beter kunnen herkennen als er gebruik wordt gemaakt van een uniforme domeinnaamextensie zoals .gov.nl of .overheid.nl.
In 2023 nam het kabinet een principebesluit en koos .gov.nl als aparte extensie voor overheidssites. Een impactonderzoek naar een mogelijk aparte domeinextensie was eind vorig jaar nog altijd niet afgerond. Aanleiding voor ChristenUnie-Kamerlid Ceder om een motie in te dienen. Hij vindt dat er te weinig stappen zijn genomen om een dergelijke domeinextensie daadwerkelijk in te voeren.
Volgens Ceder is het wenselijk om snel over te gaan naar één overheidsdomeinextensie. In zijn motie verzoekt het Kamerlid de regering om nog voor het zomerreces met een plan van aanpak te komen, inclusief tijdpad, over het overgaan naar één domeinextensie voor overheidssites. De motie werd vanmiddag met een meerderheid in de Tweede Kamer aangenomen. Het kabinet hoeft door de Tweede Kamer aangenomen moties niet uit te voeren, maar doet dat over het algemeen wel.
