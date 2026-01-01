Nieuws
Odido stuurde informatie over apparaten van klanten naar AI-bedrijf

woensdag 11 maart 2026, 09:35 door Redactie, 34 reacties
Laatst bijgewerkt: Vandaag, 17:15

Odido stuurde informatie over de apparaten die klanten in hun thuisnetwerk gebruikten naar een AI-bedrijf, terwijl dit niet duidelijk in het privacybeleid stond vermeld, zo meldt De Telegraaf vandaag. Het ging om MAC-adressen, namen van de apparaten die met de router van de telecomprovider waren verbonden en data van wifi-netwerken en hotspots in de buurt. Odido heeft de software inmiddels aangepast en is met het doorsturen gestopt.

Beveiligingsonderzoeker Sipke Mellema kwam op 3 maart met een analyse op LinkedIn waarin hij meldde dat zijn Odido-router analytics-data over apparaten in het thuisnetwerk naar het Turkse bedrijf Lifemote stuurt. Lifemote biedt een 'AI-powered home wifi solution' voor internetproviders, die met de AI-tool kunnen kijken of er wifi-problemen bij klanten zijn. In het privacybeleid stond alleen vermeld MAC-adressen en apparaatgegevens uit het modem worden verzameld, niet dat die naar Lifemote gingen.

"Ik zie geen requests meer naar Lifemote over de lijn gaan. Mogelijk heeft Odido het stilletjes gepatcht", liet Mellema op 8 maart in een update weten. Odido stelt tegenover De Telegraaf dat de software van de routers is aangepast en er daardoor geen data meer wordt verstuurd. De telecomprovider maakt niet duidelijk waarom het gegevens met Lifemote deelde. De Autoriteit Persoonsgegevens stelt dat MAC-adressen persoonsgegevens zijn en niet zomaar mogen worden gedeeld.

Lifemote is een in Turkije gevestigd bedrijf. Dit is aangepast in de tekst.

Vandaag, 09:50 door Anoniem
Waarom lijkt het nou een steeds beter idee om die club gewoon op te heffen?
Altijd al gezegd: modem in bridge mode, wifi uit en de rest zelf regelen...
Vandaag, 10:01 door Anoniem
Door Anoniem: Waarom lijkt het nou een steeds beter idee om die club gewoon op te heffen?
Altijd al gezegd: modem in bridge mode, wifi uit en de rest zelf regelen...

Ik zit ook bij die club, maar ga er nu wel heel erg hard over nadenken om over te stappen. Maar ja, waar je dan naar toe gaat, wat halen die allemaal uit, dat weet je nooit...
Vandaag, 10:02 door Anoniem
Odido ligt nu onder het vergrootglas, en het ene misstand volgt op het andere.
De vraag is nu, hoe zit het bij al die andere bedrijven die NIET onder het vergrootglas liggen?
Vandaag, 10:15 door Anoniem
Tja ik kan wel zeggen, boeit mij niet want ik gebruik toch mijn eigen router maar ja een Ubiqitu die ik nu gebruik zal natuurlijk ook allerlei gegevens naar amerika sturen. en dat geldt natuurlijk voor veel fabrikanten, Cisco, Fortigate maakt niet uit welke router/modem je gebruik inmiddels sturen ze allemaal telemetrie en gebruikersgegevens.
Vandaag, 10:25 door Anoniem
ja het zijn sukkels bij odido ..door hun schuld alles op nieuwe moeten instaleren phone/laptop Microsoft account.. gauw weg bij dat zooitje...
Vandaag, 10:35 door Named
Ik vraag me af wat voor een beerput die Odido toch eigenlijk is...

Laat het AP maar eens een kijkje nemen in de keuken en een oordeel vellen.
Als het niet te repareren is of een te groot risico, dan moeten de deuren dicht.
Geen nieuwe klanten toestaan totdat alle problemen verholpen zijn.
Houden ze zich er niet aan, dan maar volledig opheffen en het bestuur persoonlijk aansprakelijk stellen.
Vandaag, 10:46 door Anoniem
dat heet inbreuk op je privacy en dat kan zo maar..er is ook geen enkele lul in den Haag die dat controleerde
Vandaag, 10:54 door Anoniem
Door Anoniem: Waarom lijkt het nou een steeds beter idee om die club gewoon op te heffen?
Altijd al gezegd: modem in bridge mode, wifi uit en de rest zelf regelen...
Beter nog: eigen modem aansluiten, daarvoor is er gelukkig vrije modemkeuze:
https://www.acm.nl/nl/publicaties/consumenten-en-bedrijven-mogen-eigen-modem-kiezen
Vandaag, 10:57 door Anoniem
En hoe zouden de concurrenten zich allemaal gedragen?
Vandaag, 11:01 door Anoniem
Hoewel ik er met mijn eigen modem en thuisnetwerk gelukkig nooit last van heb gehad vind ik dit eigenlijk nog schokkender dan het datalek. Waarom verstrek je als provider de thuislocatie van devices zodat helder wordt wat de huislocatie van de virtuele is? Is die data verkocht? Was er een andere reden voor? Je zou je provider er op moeten kunnen vertrouwen dat dit niet gebeurt of dat dit opt-in is. Echt heel ernstig dit...
Vandaag, 11:06 door Anoniem
Nationaliseren die hap. Bepaalde dingen zoals telecoms en isp's horen niet in de markt.
Vandaag, 11:09 door Anoniem
"Opheffen". "Deuren dicht"
Geweldig deze opties, maar trug naar ziggo met die zielige upload als enige optie is dit "geen optie".
Vandaag, 11:22 door Anoniem
Door Anoniem: "Opheffen". "Deuren dicht"
Geweldig deze opties, maar trug naar ziggo met die zielige upload als enige optie is dit "geen optie".

Ziggo is wel een van de weinige partijen die 2gbit biedt. De rest doet vaak maximaal 1gbit met glasvezel. Leuk die gbit upload, maar denk dat veel mensen dat minder nodig hebben dan 1gbit download meer
Vandaag, 11:39 door Anoniem
Ah, het is dus in handen vannde NSA.
Vandaag, 11:53 door Anoniem
Het is zo makkelijk om een zondebok aan te wijzen in de vorm van (nu) Odido (en later weer een andere). Dit gebeurt overal (onbewust/bewust) en transparantie, verantwoordelijkheden en garanties daarop van de leveranciers moeten gewoon vastgesteld en gelegd worden. Helaas worden van van transparantie een heleboel organisaties zenuwachtig en komt het verdienmodel in de verdrukking, dus zullen die er (met lobby groepen) alles aan doen om het schimmig en op een afwisselende zondebok af te schuiven.
Vandaag, 12:00 door Anoniem
Vandaag is het Odido, morgen weer KPN of Ziggo.
Ze verzamelen allemaal zoveel mogelijk data.
Dit is niet alleen goud waard om te verkopen maar nodig om de controlestaat in te richten.
Al die data komt uiteindelijk bij Palantir terecht.
Vandaag, 12:00 door Anoniem
Door Anoniem: Nationaliseren die hap. Bepaalde dingen zoals telecoms en isp's horen niet in de markt.
Gaan we ook weer terug met de tarieven, 65€ voor het hebben van een aansluiting, 0,50€ per MB
Daar zit ik niet op te wachten
Vandaag, 12:24 door Anoniem
Door Anoniem: Odido ligt nu onder het vergrootglas, en het ene misstand volgt op het andere.
De vraag is nu, hoe zit het bij al die andere bedrijven die NIET onder het vergrootglas liggen?
Klopt inderdaad. Miss dat er bij Odido meer lijken uit de kast komen, maar een onderzoek naar andere aanbieders zou mi ook meer transparantie geven.
Vandaag, 12:50 door _R0N_
Door Anoniem: Waarom lijkt het nou een steeds beter idee om die club gewoon op te heffen?
Altijd al gezegd: modem in bridge mode, wifi uit en de rest zelf regelen...

Ik denk eigenlijk dat de focus nu op Odido ligt maar dat ze allemaal zo fout zijn.
Vandaag, 12:53 door _R0N_
Door Anoniem:
Door Anoniem: "Opheffen". "Deuren dicht"
Geweldig deze opties, maar trug naar ziggo met die zielige upload als enige optie is dit "geen optie".

Ziggo is wel een van de weinige partijen die 2gbit biedt. De rest doet vaak maximaal 1gbit met glasvezel. Leuk die gbit upload, maar denk dat veel mensen dat minder nodig hebben dan 1gbit download meer

Ziggo is weer Liberty Global en die hebben gezegd dat ze gebruikers data van hun klanten gebruiken om advertentie profielen te maken.
Vandaag, 12:59 door Anoniem
Voor de mensen die zelf een router willen beheren, OpenWRT of PFSense of OPNSense bekijken. Je kunt dat installeren op een compatibele router of op een mini pc. Je kunt dan dns over https kiezen naar Quad9 (9.9.9.11 bv). Bij installatie op een mini pc wel een apart accesspoint doen voor goede wifi. Daar ook bijvoorbeeld OpenWRT op.

Ik neem overigens aan dat Odido nu de maximale boete gaat krijgen.
Vandaag, 13:15 door meinonA
Door Anoniem:
Ziggo is wel een van de weinige partijen die 2gbit biedt. De rest doet vaak maximaal 1gbit met glasvezel. Leuk die gbit upload, maar denk dat veel mensen dat minder nodig hebben dan 1gbit download meer

Welke standaard consument heeft een netwerk van meer dan 1 gbps liggen? Ik ken er geen enkele.

Ik denk dat er veel meer mensen zijn die gebaat zijn met een normale uploadsnelheid dan die meer dan 1 gbps willen downloaden.
Vandaag, 13:19 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem: Nationaliseren die hap. Bepaalde dingen zoals telecoms en isp's horen niet in de markt.
Gaan we ook weer terug met de tarieven, 65€ voor het hebben van een aansluiting, 0,50€ per MB
Daar zit ik niet op te wachten

Je vergeet potentiele overheidscensuur.

Waarom hebben ze daar in Den Haag en Brussel nog niet meteen aan gedacht?
Fan hoeven ze ook geen miljoenen in de leeftijdsverificatie en euID te stoppen.
Of lopen de lobbygroepen dan geld mis?
Vandaag, 14:21 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem: "Opheffen". "Deuren dicht"
Geweldig deze opties, maar trug naar ziggo met die zielige upload als enige optie is dit "geen optie".

Ziggo is wel een van de weinige partijen die 2gbit biedt. De rest doet vaak maximaal 1gbit met glasvezel. Leuk die gbit upload, maar denk dat veel mensen dat minder nodig hebben dan 1gbit download meer

En die mensen hebben dan ook een switch die 2 Gb aan kan en een laptop met die snelheid?
Leuk die snelheden, maar dat ga je niet bereiken met je 1 gb laptop.
Vandaag, 14:34 door Anoniem
Eigen router + VPN en Odido modem in bridge mode?
Vandaag, 15:00 door Anoniem
Dat het zo slecht gaat bij Odido komt ... omdat ze onder een vergrootglas liggen!
Variant van "de media hebben het gedaan".
Vandaag, 15:00 door Anoniem
Wellicht is het handiger om een korte handleiding te publiceren over hoe al dit soort dingen te voorkomen. Bijvoorbeeld: Hoe zet ik de Odido router in Bridge mode en welke eigen router koop je en sluit je aan. Wat is dan de beste configuratie van de eigen router? Etc.
Vandaag, 15:39 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem: Nationaliseren die hap. Bepaalde dingen zoals telecoms en isp's horen niet in de markt.
Gaan we ook weer terug met de tarieven, 65€ voor het hebben van een aansluiting, 0,50€ per MB
Daar zit ik niet op te wachten

Dat had met andere zaken te maken. Ik zou zelf voorstander zijn voor het bieden van gratis snel internet voor iedereen. Met een optie om iets bij te betalen voor nog sneller internet.

Door Anoniem:
Door Anoniem:
Door Anoniem: Nationaliseren die hap. Bepaalde dingen zoals telecoms en isp's horen niet in de markt.
Gaan we ook weer terug met de tarieven, 65€ voor het hebben van een aansluiting, 0,50€ per MB
Daar zit ik niet op te wachten

Je vergeet potentiele overheidscensuur.

Waarom hebben ze daar in Den Haag en Brussel nog niet meteen aan gedacht?
Fan hoeven ze ook geen miljoenen in de leeftijdsverificatie en euID te stoppen.
Of lopen de lobbygroepen dan geld mis?

Ja, want private ISP's zouden onze privacy nooit schenden? Ik denk dat je als overheid meer druk voelt om privacy te beschermen, omdat er dan geen financieel belang meer bij is.

En ik ben tegen leeftijdsverificatie in elke vorm. Ik vind sowieso dat diensten zoals LinkedIn niet leeftijdsverificatie mag vragen, terwijl andere privacyvriendelijke manieren van verificatie al bestaan. En ik vind zelfs dat we private ID-verificatie software zoals Persona moeten verbieden
Vandaag, 16:09 door Briolet - Bijgewerkt: Vandaag, 16:11
Door Anoniem:
Door Anoniem:
Door Anoniem: "Opheffen". "Deuren dicht"
Geweldig deze opties, maar trug naar ziggo met die zielige upload als enige optie is dit "geen optie".

Ziggo is wel een van de weinige partijen die 2gbit biedt. De rest doet vaak maximaal 1gbit met glasvezel. Leuk die gbit upload, maar denk dat veel mensen dat minder nodig hebben dan 1gbit download meer

En die mensen hebben dan ook een switch die 2 Gb aan kan en een laptop met die snelheid?
Leuk die snelheden, maar dat ga je niet bereiken met je 1 gb laptop.

1 gb op je laptop hoeft hoeft ook helemaal niet want die gaat via Wifi 6 of Wifi 7 en dan gebruik je die 2 gb poort niet. Ik heb ook een Ziggo router met één 2 gb uitgang. Het is dat ik er een eigen router achter heb met een 1 gb ingang, anders had ik direct een 2.5 gb switch gekocht. De andere devices zijn dan wel maximaal 1 gb, maar dan kunnen er twee gebruikers gelijktijdig op 1 gb downloaden.
Vandaag, 16:27 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem: Waarom lijkt het nou een steeds beter idee om die club gewoon op te heffen?
Altijd al gezegd: modem in bridge mode, wifi uit en de rest zelf regelen...

Ik zit ook bij die club, maar ga er nu wel heel erg hard over nadenken om over te stappen. Maar ja, waar je dan naar toe gaat, wat halen die allemaal uit, dat weet je nooit...

gewoon naar freedom. Zou op deze plek geen discussie moeten zijn.
Vandaag, 16:54 door _R0N_
Door Anoniem: Eigen router + VPN en Odido modem in bridge mode?

Odido router helemaal er tussenuit, heb je niet nodig.
Zet de WAN poort van je eigen router in VLAN 300 en gaan.
Vandaag, 16:56 door Anoniem
Door Anoniem: Ziggo is wel een van de weinige partijen die 2gbit biedt. De rest doet vaak maximaal 1gbit met glasvezel. Leuk die gbit upload, maar denk dat veel mensen dat minder nodig hebben dan 1gbit download meer

KPN: 4 Gbit/s
https://www.kpn.com/internet/glasvezel#Internetabonnementen
Delta: 8 Gbit/s
https://www.delta.nl/internet/glasvezel/

Ik ben het overigens met je (en Briolet) eens dat maar weinig huishoudens dergelijke snelheden nodig zullen hebben.
Vandaag, 17:02 door Anoniem
Door Anoniem: Ah, het is dus in handen vannde NSA.

Nee, Lifemote is Turks.
Vandaag, 18:37 door karma4
Cloudfare DDOS bescherming. Cisco routers....
