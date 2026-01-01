Odido stuurde informatie over apparaten van klanten naar AI-bedrijf

Odido stuurde informatie over de apparaten die klanten in hun thuisnetwerk gebruikten naar een AI-bedrijf, terwijl dit niet duidelijk in het privacybeleid stond vermeld, zo meldt De Telegraaf vandaag. Het ging om MAC-adressen, namen van de apparaten die met de router van de telecomprovider waren verbonden en data van wifi-netwerken en hotspots in de buurt. Odido heeft de software inmiddels aangepast en is met het doorsturen gestopt.

Beveiligingsonderzoeker Sipke Mellema kwam op 3 maart met een analyse op LinkedIn waarin hij meldde dat zijn Odido-router analytics-data over apparaten in het thuisnetwerk naar het Turkse bedrijf Lifemote stuurt. Lifemote biedt een 'AI-powered home wifi solution' voor internetproviders, die met de AI-tool kunnen kijken of er wifi-problemen bij klanten zijn. In het privacybeleid stond alleen vermeld MAC-adressen en apparaatgegevens uit het modem worden verzameld, niet dat die naar Lifemote gingen.

"Ik zie geen requests meer naar Lifemote over de lijn gaan. Mogelijk heeft Odido het stilletjes gepatcht", liet Mellema op 8 maart in een update weten. Odido stelt tegenover De Telegraaf dat de software van de routers is aangepast en er daardoor geen data meer wordt verstuurd. De telecomprovider maakt niet duidelijk waarom het gegevens met Lifemote deelde. De Autoriteit Persoonsgegevens stelt dat MAC-adressen persoonsgegevens zijn en niet zomaar mogen worden gedeeld.

