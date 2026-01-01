Kamervragen over Odido-routers die gegevens van klanten doorstuurden

In de Tweede Kamer zijn vragen aan minister Van Weel van Justitie en Veiligheid gesteld over routers van Odido die gegevens van klanten naar een Amerikaans AI-bedrijf doorstuurden. Beveiligingsonderzoeker Sipke Mellema kwam op 3 maart met een analyse op LinkedIn waarin hij meldde dat zijn Odido-router analytics-data over apparaten in het thuisnetwerk naar het bedrijf Lifemote stuurde. Het ging om MAC-adressen, namen van de apparaten die met de router van de telecomprovider waren verbonden en data van wifi-netwerken en hotspots in de buurt.

Odido heeft aan De Telegraaf laten weten dat er software is uitgerold waarmee het doorsturen van de gegevens is gestopt. De Autoriteit Persoonsgegevens stelt dat MAC-adressen persoonsgegevens zijn en niet zomaar mogen worden gedeeld. D66 wil nu opheldering en heeft Kamervragen gesteld. "Hoe beoordeelt u de privacyrisico's van het verzamelen en delen van deze gegevens, omdat daarmee mogelijk ook huishoudens kunnen worden herkend of gevolgd?", vraagt Kamerlid El Boujdaini aan de minister.

Van Weel moet ook duidelijk maken of hij het met de Autoriteit Persoonsgegevens eens is dat MAC-adressen persoonsgegevens zijn en welke eisen gelden voor het verzamelen en delen van deze gegevens door telecomproviders. "Welke risico’s ziet u voor de privacy en veiligheid van burgers wanneer grote hoeveelheden metadata over wifi-netwerken en apparaten worden verzameld en mogelijk gecombineerd met andere datasets?", vraagt het D66-Kamerlid verder.

De minister is ook gevraagd of wordt onderzocht of Odido de privacyregels wel heeft nageleefd en welke stappen Odido richting klanten zou moeten nemen om hen te informeren. "Ziet u aanleiding om strengere eisen te stellen aan telecomproviders die AI-diensten gebruiken, zodat gegevens van gebruikers beter worden beschermd en transparanter wordt omgegaan met dataverzameling?", besluit El Boujdaini de Kamervragen. De minister heeft drie weken om met antwoorden te komen.