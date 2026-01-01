Politie waarschuwt Nederlandse hostingbedrijven voor bepaalde resellers

De politie heeft Nederlandse hostingbedrijven vandaag gewaarschuwd voor bepaalde hosting resellers die cybercriminaliteit zouden faciliteren. Hosting resellers huren serverruimte bij Nederlandse hostingbedrijven en verhuren die weer door aan andere partijen. Sommige van deze resellers leveren volgens de politie bewust diensten aan cybercriminelen. Een lijst met de namen van deze resellers is naar Nederlandse hosters gestuurd. De actie is tot stand gekomen in overleg met het Openbaar Ministerie.

"De bedrijven op de lijst presenteren zichzelf als bulletproof dienstverlener, al dan niet met een uitleg van de misdrijven die zij mogelijk maken. Dit doen zij bijvoorbeeld op cybercriminele fora of op andere online platformen", aldus de politie, die de lijst op basis van open bronnen heeft gebaseerd. De lijst is niet openbaar gemaakt, maar wel gedeeld met hostingbedrijven.

De politie adviseert de hostingbedrijven die de lijst hebben ontvangen om te controleren of de genoemde resellers in hun klantenbestand voorkomen. "Als dit het geval is, raadt de politie aan de overeenkomst met de klant te herzien", zo laat de politie weten. Die stelt dat de betreffende resellers een essentiële schakel in het plegen van cybercrime vormen.

"Wie deze resellers wel onderdak biedt, kan ongewild cybercrime faciliteren en onderdeel worden van een ransomware-, botnet- of spamketen", zegt Stan Duijf van de politie. Tevens stelt de politie dat de resellers in kwestie de Nederlandse internet- en hostingsector een slechte naam bezorgen. "Ook praktisch gezien kan het grote gevolgen hebben voor hostingbedrijven. Zo kan de politie hun servers in beslag nemen. Dit kost tijd en geld en levert schade op voor andere klanten."