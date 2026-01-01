Fabrikant van medische apparatuur Stryker platgelegd door cyberaanval

De Amerikaanse fabrikant van medische apparatuur Stryker is platgelegd door een cyberaanval, waardoor duizenden medewerkers gisteren niet konden werken. Het Europese hoofdkantoor bevindt zich in het Ierse Cork. Bronnen laten tegenover de Irish Examiner weten dat systemen van het hoofdkantoor en de laptops en telefoons van medewerkers gisteren bij de aanval zijn gewist. Ook op social media verschijnen berichten over medewerkers die als gevolg van de aanval niet kunnen werken.

Het bedrijf stelt in een verklaring dat het als gevolg van een cyberaanval met een wereldwijde verstoring van de Microsoft-omgeving te maken heeft gekregen. "We hebben geen aanwijzingen van ransomware of malware, en denken dat het incident onder controle is." The Irish Mirror laat weten dat alle systemen van het hoofdkantoor, waar vierduizend mensen werken, down zijn. De aanval zou ook gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering in Azië en de Verenigde Staten.

Een groep die zich Handala noemt heeft de aanval opgeëist. De aanvallers claimen dat ze 200.000 systemen, servers en mobiele apparaten hebben gewist, alsmede vijftig terabyte aan belangrijke data hebben buitgemaakt. Rafe Pilling van antivirusbedrijf Sophos vermoedt dat de aanvallers toegang hebben gekregen tot de Microsoft Intune management console, waarmee zakelijke apparaten zijn te beheren. Via deze console is het mogelijk om apparaten op afstand te wissen.

Beveiligingsonderzoeker Kevin Beaumont stelt ook dat de aanvallers toegang tot de Active Directory van Stryker hebben gekregen en vervolgens alle apparaten hebben gewist. Stryker, dat onder andere apparatuur produceert voor operaties in ziekenhuizen, is actief in 61 landen en telt wereldwijd 56.000 medewerkers. Het had vorig jaar een omzet van meer dan 25 miljard dollar.