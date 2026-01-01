ChristenUnie wil verplichte "waterdichte leeftijdsverificatie" bij achteraf betalen

De ChristenUnie wil wettelijk verplichte "waterdichte leeftijdsverificatie" bij achterafbetaaldiensten. Daarvoor heeft de partij een initiatiefnota ingediend. Volgens ChristenUnie-Kamerlid Ceder is een dergelijke leeftijdscontrole voor Buy Now, Pay Later (BNPL) nodig om schulden bij mensen te voorkomen. "Ondanks de gedragscode van BNPL-bedrijven is de leeftijdscontrole niet waterdicht. Hierover zijn al eerder zorgen geuit en stappen ondernomen. Gebruikers kunnen de leeftijdsgrens gemakkelijk omzeilen en uit onderzoek van Nibud/ABN AMRO blijkt dat 13 procent van de jongeren onder de 18 jaar alsnog gebruik maakt van achterafbetaaldiensten", stelt Ceder in de initiatiefnota.

"Een waterdichte leeftijdsverificatie is nodig voor gebruikers van BNPL-dienstverlening, ook voor handhaving van de aankomende wettelijke verplichting. Initiatiefnemer stelt daarom voor om aan de wettelijke leeftijdsverificatie een verplichting tot gebruik van een waterdicht systeem te koppelen", gaat het Kamerlid verder. "Een voorbeeld hiervan is de dienst iDIN, een dienst van banken waarmee consumenten via een privacyproof manier kunnen bewijzen dat zij voldoen aan het leeftijdsvereiste."

Vorig jaar liet minister Heinen weten dat leeftijdsverificatie snel verplicht zou moeten worden voor gebruikers van Buy Now, Pay Later. De regering zal met een reactie op de initiatiefnota van de ChristenUnie komen, waarna de nota in de Tweede Kamer zal worden besproken.