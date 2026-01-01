Mozilla: gebruikers van het web moeten standaard anoniem blijven

Gebruikers van het web moeten standaard anoniem blijven, aldus Mozilla, dat zegt te werken aan oplossingen voor identificatie en leeftijdsverificatie. Mensen kunnen op straat rondlopen zonder dat ze een naambordje hoeven te dragen of zich tegenover voorbijgangers moeten identificeren, aldus de Firefox-ontwikkelaar. Wie een winkel binnengaat hoeft zich niet eerst te introduceren en alleen zijn portemonnee te trekken als er iets wordt gekocht.

"Wanneer dit de norm is, kan iedereen van de voordelen van privacy genieten zonder veel moeite te doen om hun identiteit te verbergen - iets dat voor de meeste mensen niet praktisch is", zegt Mozilla's Martin Thomson. "Het is gemakkelijk om anonimiteit als vanzelfsprekend te beschouwen, maar het is afhankelijk van een fragiel evenwicht dat continu wordt bedreigd."

Dergelijke anonimiteit staat op het web onder druk, aldus Thomson. Zo verplichten steeds meer landen online leeftijdsverificatie. Daarnaast werken steeds meer landen met digitale identiteitsbewijzen. "Dat maakt het voor veel meer websites praktisch om om fysieke identificatie te vragen en het voor allerlei nieuwe doeleinden te gebruiken, die handig voor hen zijn, maar niet in het belang van ieders privacy zijn."

Thomson stelt dat zero-knowledge proof protocollen en encryptie kunnen helpen om de anonimiteit op het web te behouden. "We zullen de komende maanden meer informatie over deze aanpak delen. Sommige details worden nog uitgewerkt in samenwerking met onze partners in het ecosysteem, maar we hebben er vertrouwen in dat het mogelijk is om misbruik, leeftijdsverificatie en authenticatie van burgers op te lossen zonder dat het web anonimiteit hoeft op te geven."