Bastion Hotels lekt persoonlijke gegevens van zesduizend gasten

Hotelketen Bastion Hotels heeft de persoonlijke gegevens van zesduizend klanten gelekt, die vervolgens door criminelen lijken te zijn gebruikt. Het gaat om namen, telefoonnummers, adresgegevens, nationaliteiten, boekingsdata en de laatste vier cijfers en vervaldatum van de creditcard. Het betreft de boekinggegevens van Bastion-hotels in Almere, Amsterdam Airport, Amsterdam Amstel, Amsterdam Noord, Amsterdam Zuidwest, Amersfoort en Apeldoorn, zo meldt NU.nl.
De hotelketen meldt op de eigen website dat er afgelopen dinsdag een beveiligingsincident heeft plaatsgevonden in een deel van het reserveringssysteem. De directeur van Bastion Hotels laat aan NU.nl weten dat het datalek is ontstaan door een medewerker die op een phishingmail klikte. De medewerker dacht dat de phishinglink naar het reserveringssysteem wees, maar die wees naar een phishingsite. "We onderzoeken hoe we het systeem nog beter kunnen beveiligen."
Klanten van Bastion Hotels zijn vervolgens via sms en WhatsApp benaderd door oplichters, meldt het AD. In het bericht werden gasten van Bastion Hotels gevraagd om hun gegevens te verifieren, wat via de meegestuurde link zou kunnen. "Deze berichten zijn niet afkomstig van Bastion Hotels. Wij adviseren u dringend niet op deze berichten te reageren en niet op eventuele links te klikken", laat de hotelketen op de eigen website weten. Het datalek is gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
