Waarom worden ebooks niet gewoon je eigendom?

Juridische vraag: Vroeger kocht je nog gewoon boeken. Die waren dan van jou. Nu koop ik ebooks, maar kennelijk worden die niet je eigendom? De aanbieder kan ze ineens weghalen of terugtrekken, en ze naar een ander platform overzetten is al helemaal niet mogelijk. Wat zit hier juridisch achter, waarom is dat niet gewoon gelijk getrokken?

Antwoord: Een oud motto van de Nederlandse overheid was altijd: wat offline geldt, moet ook online gelden. Maar helaas is dat een beetje verloren gegaan in de moderne tijd.

In de kern is het probleem dat het concept 'ebook' heel lang gewoon niet in een juridisch vakje te duwen was. Het begrip eigendom geldt alleen voor fysieke, tastbare dingen - dingen die pijn doen als ze op je voet vallen. Voor ontastbare dingen bestaat het begrip vermogensrecht, maar dat gaat vooral over hoe je het aan een ander geeft.

Een ebook is dus niet je eigendom simpelweg omdat de wet dat niet als zodanig ziet. En dan mag de aanbieder zelf de regels invullen, en dat gebeurt natuurlijk in hun voordeel. Je mag er bij, tot het niet meer mag. Kopiëren, printen, copypaste: alleen als wij dat toestaan. En oh ja, regels over het omzeilen van zulke restricties zijn wél wettelijk vastgelegd: het kraken van kopieerbeveiligingen is onrechtmatig (en bij software zelfs een misdrijf).

Sinds een paar jaar is dit in Europa iets beter geregeld. Tegenwoordig staan er wel regels in de wet over "digitale inhoud", volgens de wet"gegevens die in digitale vorm worden geproduceerd en geleverd". Ebooks zijn daarvan het klassieke voorbeeld. Hier heb je, net als bij fysieke aankopen, recht op een goed product en dus ook garantie als dat niet zo blijkt te zijn.

Het is niet helemaal hetzelfde. Zo is er geen plicht dat digitale inhoud altijd moet werken. De mogelijkheden, compatibiliteit en interoperabiliteit moeten vooraf duidelijk gemeld zijn en anders heb je recht op geld terug. Helaas is daarbij niet expliciet geregeld hoe lang je van die inhoud moet kunnen genieten, anders dan "een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie kan dienen". Oftewel: een ebook moet werken zo lang als je mag verwachten dat 'ie werkt.

Het gebrek aan regels op dit punt vind ik een van de grootste gebreken van de informatiemaatschappij. Maar helaas is er weinig aan te doen buiten de wetgever aansporen hier meer regels over te maken.

Arnoud Engelfriet is ict-jurist, gespecialiseerd in internetrecht waar hij zich al sinds 1993 mee bezighoudt. Hij werkt als chief knowledge officer bij juridisch adviesbureau ICTRecht en blogt dagelijks over internetrecht. Hij schreef onder meer de boeken ICT&Recht en AI&Algorithms, en verzorgt de opleiding tot Certified Cybersecurity Compliance Officer.