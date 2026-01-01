Belgische overheid gebruikt zelfontwikkelde chatapp als alternatief voor WhatsApp

De Belgische overheid maakt gebruik van een zelfontwikkelde chatapp als alternatief voor WhatsApp en andere berichtenapps. De app heet Beam en is ontwikkeld door het Belgische overheidsbedrijf Belgian Secure Communications (BSC). "Het klopt dat Beam sinds vorige week door mensen van defensie, inlichtingendiensten en overheidsdiensten in gebruik is genomen. Het is inderdaad de bedoeling dat de app vanaf volgende week gefaseerd wordt uitgerold, zodat op termijn alle ambtenaren gebruik kunnen maken van de app voor hun professionele communicatie", zegt BSC-directeur Brandon De Waele tegenover de Gazet van Antwerpen.

Het is de bedoeling dat straks ook ambtenaren van de gewesten en gemeenschappen zullen overschakelen op Beam. Uiteindelijk zouden 750.000 ambtenaren en militairen met de chatapp moeten gaan werken. De Morgen meldt dat veel ambtenaren nu nog gebruikmaken van commerciële apps zoals WhatsApp om berichten uit te wisselen. Beam moet WhatsApp en andere chatapps als soevereine oplossing vervangen.

Volgens de Gazet van Antwerpen is de chatapp alleen te gebruiken door mensen meteen geldig e-mailadres van de overheid. Daarnaast wordt data van de chatapp opgeslagen in Belgische datacenters. Verdere details over de chatapp zijn niet bekendgemaakt. Belgian Secure Communications kwam in 2024 in het nieuws vanwege de ontwikkeling van een 'hoogbeveiligd communicatieplatform' voor ministers, topambtenaren en diplomaten. Ook de Nederlandse overheid heeft plannen voor het ontwikkelen van een eigen chatapp.