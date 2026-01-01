Innova Energie waarschuwt klanten voor datalek van persoonsgegevens

Energieleverancier Innova Energie heeft klanten gewaarschuwd voor een datalek van hun persoonsgegevens. Volgens het bedrijf heeft een medewerker gegevens van klanten gestolen. Het gaat om voornaam en achternaam, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, adresgegevens, bankrekeningnummer en tenaamstelling.

"We hebben onmiddellijk maatregelen genomen om het incident te onderzoeken en de beveiliging verder te verscherpen. De medewerker is niet langer werkzaam voor Innova Energie. Wij hebben aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie, en dit incident gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens", aldus Innova Energie in een e-mail aan getroffen klanten.

De energieleverancier laat niet weten van hoeveel klanten de gegevens zijn buitgemaakt. Wel zegt het bedrijf "alle noodzakelijke acties" te nemen om een dergelijk incident in de toekomst te voorkomen. Een paar jaar geleden werd een medewerker van een energiebedrijf nog veroordeeld omdat hij klantgegevens van het bedrijf gebruikte bij het plegen van bankhelpdeskfraude.