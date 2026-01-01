Nederlanders wegens bankhelpdeskfraude veroordeeld tot 7 jaar cel

De rechtbank Rotterdam heeft drie Nederlandse twintigers wegens grootschalige bankhelpdeskfraude en witwassen veroordeeld tot gevangenisstraffen van drie tot zeven jaar. Volgens de rechtbank was er sprake van een criminele organisatie. Eind 2024 werden meerdere verdachten aangehouden die betrokken zouden zijn geweest bij grootschalige phishing en bankhelpdeskfraude. Drie van de verdachten zijn nu veroordeeld.

Slachtoffers werden benaderd via e-mail, sms’jes, WhatsApp-berichten. De links in deze berichten wezen naar een phishingsite. De gegevens die slachtoffers daar invulden, waaronder een telefoonnummer, werden vervolgens misbruikt. Zo werden slachtoffers gebeld door oplichters die zich voordeden als bankmedewerker en slachtoffers allerlei handelingen uitvoeren.

"Bankrekeningen werden genadeloos geplunderd en zo wisten ze naar schatting miljoenen euro’s buit te maken. In een luxe woontoren en AirBnB woningen waren callcenters ingericht. Vanuit die plekken werden de phishingscampagnes uitgezet en slachtoffers gebeld", liet Jacqueline Bonnes, officier van justitie van het Openbaar Ministerie Rotterdam, destijds weten.

Volgens de politie speelde één van de verdachten een zeer belangrijke rol bij de fraude. "Het beeld is dat [verdachte] in elke stap van het plegen van bankhelpdeskfraude een rol heeft. Hierbij geeft hij aan pandjes, bellers, fino's (niet openbare persoonsgegevens), telefoons, simkaarten en mailers te regelen, denkt hij mee over hoe geld weggesluisd kan worden van het slachtoffer zijn rekening en denkt hij na over een wijze van witwassen via de bunq bank", staat in een proces-verbaal.

"Hoewel er geen concrete slachtoffers zijn geïdentificeerd, moeten die er in grote getalen zijn geweest", aldus de rechter. "De bijdrage van verdachte aan de op grote schaal en in georganiseerd verband gepleegde misdrijven heeft het economisch systeem en het vertrouwen van burgers in zowel de digitale wereld, zoals het digitale betalingsverkeer, financiële instellingen als ook in de medemens in het algemeen ernstig ondermijnd."

Een van de verdachten zou ook een bedrag van 1,3 miljoen euro hebben witgewassen. Deze man, die wegens soortgelijke strafbare feiten eerder is veroordeeld en in een afgetapt telefoongesprek aangeeft dat hij niet van detentie leert, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van zeven jaar. Het Openbaar Ministerie had acht jaar cel geëist. De andere verdachten krijgen gevangenisstraffen van zes jaar en van drie jaar waarvan één jaar voorwaardelijk opgelegd.