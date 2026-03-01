Google verplicht 24 uur wachttijd voor sideloaden "ongeregistreerde Android-apps"

Android-gebruikers die in de toekomst apps willen sideloaden van ontwikkelaars die niet in het centrale register van Google staan, moeten onder andere 24 uur wachten voordat dit mogelijk is. Dat heeft het techbedrijf aangekondigd. Vorig jaar maakte Google bekend dat het alleen nog apps van geverifieerde ontwikkelaars gaat toestaan op gecertificeerde Androidtoestellen, ook wanneer gebruikers apps buiten de Play Store om willen installeren.

Ontwikkelaars van Android-apps moeten straks hun naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer verstrekken, alsmede een kopie van hun legitimatiebewijs uploaden. Volgens Google moet de maatregel voorkomen dat kwaadwillenden malafide apps kunnen verspreiden. Op de maatregel is veel kritiek, omdat het de openheid van het Android-ecosysteem zou ondermijnen en de privacy van ontwikkelaars raakt. Appstore F-Droid vreest zelfs het einde van alternatieve Android-appstores.

Een gecentraliseerde database, beheerd door één partij, met de gegevens van iedereen die software voor Android ontwikkelt is een enorm privacyrisico, zo lieten de makers van de Brave-browser recentelijk weten. Allerlei organisaties stuurden onlangs een open brief naar Google waarin het techbedrijf wordt opgeroepen om Android open te houden en de verplichte registratie niet door te voeren. Google is nog steeds van plan hiermee door te gaan, maar heeft nu een mogelijkheid aangekondigd waardoor gebruikers apps kunnen blijven sideloaden zoals dat nu ook kan.

De optie is vooral voor "power users" bedoeld, aldus Google. Die moeten eerst de developer mode op hun Androidtelefoon inschakelen. Vervolgens moet de gebruiker bevestigen dat hij niet in opdracht van iemand anders deze handeling uitvoert. Daarna moet de gebruiker zijn telefoon herstarten. Hierna volgt een wachttijd van 24 uur en moet de gebruiker zich opnieuw authenticeren, waarna de instelling voor het sideloaden van apps van ontwikkelaars die niet in het Google-register staan permanent of tijdelijk kan worden ingeschakeld. Hierbij moet de gebruiker ook aangeven dat hij de risico's van "ongeregistreerde apps" begrijpt en accepteert.