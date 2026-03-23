Ministerie van Financiën meldt ongeautoriseerde toegang tot systemen

maandag 23 maart 2026, 16:13 door Redactie, 2 reacties

Het ministerie van Financiën doet onderzoek naar ongeautoriseerde toegang tot systemen, nadat afgelopen donderdag ongeautoriseerde toegang werd gesignaleerd, zo laat het ministerie vandaag weten. De systemen in kwestie worden gebruikt voor primaire processen op het beleidsdepartement. Naar aanleiding van de signalen is een onderzoek ingesteld, waarop vandaag de toegang tot de systemen is geblokkeerd.

Het blokkeren van de systemen heeft gevolgen voor de werkzaamheden van een deel van de medewerkers. Volgens het ministerie is de dienstverlening aan burgers en bedrijven door Belastingdienst, Douane en Toeslagen niet geraakt. Verdere details, zoals om welke systemen en processen het precies gaat en hoe de ongeautoriseerde toegang mogelijk was, zijn niet gegeven. Het ministerie zegt met meer informatie te zullen komen als het dit kan delen.

Reacties (2)
Vandaag, 16:23 door Anoniem
Ja, duidelijk verhaal.... NOT.
Nergens bij een lek of een hack wordt veel duidelijkheid gegeven wat ik ergens snap maar ik zie maar al te vaak dat de informatie die je wel krijgt vaak heel nietszeggend is.

Zoals ook dit nieuwsbericht, ik kan er eigenlijk helemaal niets mee.
Vandaag, 16:40 door Anoniem
De Nederlandse overheid wil ook ongeautoriseerde toegang tot mijn data. Dat interesseert toch ook geen hond?
