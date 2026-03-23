Ministerie van Financiën meldt ongeautoriseerde toegang tot systemen

Het ministerie van Financiën doet onderzoek naar ongeautoriseerde toegang tot systemen, nadat afgelopen donderdag ongeautoriseerde toegang werd gesignaleerd, zo laat het ministerie vandaag weten. De systemen in kwestie worden gebruikt voor primaire processen op het beleidsdepartement. Naar aanleiding van de signalen is een onderzoek ingesteld, waarop vandaag de toegang tot de systemen is geblokkeerd.
Het blokkeren van de systemen heeft gevolgen voor de werkzaamheden van een deel van de medewerkers. Volgens het ministerie is de dienstverlening aan burgers en bedrijven door Belastingdienst, Douane en Toeslagen niet geraakt. Verdere details, zoals om welke systemen en processen het precies gaat en hoe de ongeautoriseerde toegang mogelijk was, zijn niet gegeven. Het ministerie zegt met meer informatie te zullen komen als het dit kan delen.
