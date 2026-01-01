Minister: politie mag geen realtime gezichtsherkenning tijdens demonstraties inzetten

De politie mag tijdens demonstraties geen camera's met realtime gezichtsherkenning inzetten, zo stelt minister Van Weel van Justitie en Veiligheid in een reactie op een motie die afgelopen september door de Tweede Kamer werd aangenomen. Het CDA en VVD kwamen met een motie waarin de regering werd verzocht om versneld de mogelijkheden voor politie uit te breiden om in besloten socialmediakanalen mee te kunnen kijken, gezichtsherkennende camera's in te zetten en met voorstellen te komen die anonieme socialmedia-accounts onmogelijk maken.

De motie werd met 82 stemmen voor door de Tweede Kamer aangenomen. PVV, VVD, D66, CDA, ChristenUnie, SGP en JA21 stemden voor. "De AI-verordening verbiedt de inzet van real time gezichtsherkenningstechnologie in de publieke ruimte met het oog op de rechtshandhaving", reageert Van Weel op de aangenomen motie. "Dit verbod is niet absoluut. In een aantal gevallen kan een uitzondering worden gemaakt indien daarvoor een grondslag in nationale wetgeving wordt gecreëerd."

De uitzonderingsgevallen betreffen situaties waarin sprake is van ernstige misdrijven of een dreiging tegen het leven. "Het creëren een nationale grondslag voor de inzet van real time gezichtsherkenningstechnologie voor het identificeren van plegers van ordeverstorende acties is daarmee uitgesloten", voegt de minister toe. "Er zijn aldus geen mogelijkheden binnen de grenzen van de wet om camera’s met real time gezichtsherkenningstechnologie in te zetten in het kader van de openbare orde."

De politie heeft wel de mogelijkheid om achteraf gezichtsherkenningstechnologie in te zetten als er bij een demonstratie strafbare feiten zijn gepleegd en de verdachten herkenbaar zichtbaar zijn op camerabeelden. Er kan dan worden geprobeerd om de identiteit van de betreffende persoon te achterhalen. De minister merkt op dat de politie een verdachten-foto daarbij alleen kan vergelijken met foto’s van verdachten en veroordeelden. "De identiteit van personen die niet eerder met politie of justitie in aanraking zijn geweest kan op deze manier dus niet worden achterhaald. Er bestaat geen nationale verzameling van gestandaardiseerde gelaatsafbeeldingen van alle Nederlanders."