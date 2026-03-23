Mozilla: zonder Gecko domineren Apple en Google het browserlandschap

Als Gecko niet meer zou bestaan, de browser-engine waar Firefox gebruik van maakt, zouden Apple en Google het browserlandschap domineren wat gevolgen heeft voor het web, bedrijven, overheden en eindgebruikers, zo stelt Mozilla. De eerste versie van Gecko werd in 1998 door Mozilla gelanceerd. In 2013 waren er nog vijf grote browser-engines. Dat zijn er inmiddels nog maar drie. "Browser-engines behoren tot de meest complexe en belangrijkste onderdelen van het moderne internet", zegt Mozilla's Andrew Overholt. "Ze bepalen de implementatie van webstandaarden, hoe security- en privacymaatregelen worden gehandhaafd, en welke partijen uiteindelijk de ontwikkeling van het web vormgeven."

Overholt merkt op dat het internet steeds meer uiteenvalt in 'walled gardens'. Daarnaast worden nieuwe technologieën zoals AI direct in browsers geïntegreerd, waardoor de invloed van browser-engines verder toeneemt. "Wanneer innovatie wordt gebouwd op één enkele dominante engine, concentreert het technische en economische macht, beperkt het keuze en brengt het risico met zich mee dat het web richting de prioriteiten van een paar grote platforms gaat dan het algemeen belang."

Een ander risico is dat als het aantal browser-engines afneemt, dit gevolgen heeft om dominante businessmodellen uit te dagen of alternatieve browsers te introduceren die gebruikers door middel van security, privacy of andere features op de eerste plek zetten, gaat Overholt verder. Hij voegt toe dat het onderhouden van een onafhankelijke browser-engine de lat voor andere partijen verlaagt. Zo kunnen die bijvoorbeeld een eigen browser op basis van Gecko ontwikkelen, wat een competitief browser-ecosysteem ten goede komt.

"Betekenisvolle concurrentie en een focus op een opensource-aanpak zorgt ervoor dat economieën niet vastzitten in de infrastructuur van één bedrijf en dat overheden, bedrijven en mensen echte keuze hebben over waar ze willen bouwen en hoe ze hun behoeftes kunnen optimaliseren", aldus Overholt.