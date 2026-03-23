Nieuws
image

Mozilla: zonder Gecko domineren Apple en Google het browserlandschap

dinsdag 24 maart 2026, 10:33 door Redactie, 2 reacties

Als Gecko niet meer zou bestaan, de browser-engine waar Firefox gebruik van maakt, zouden Apple en Google het browserlandschap domineren wat gevolgen heeft voor het web, bedrijven, overheden en eindgebruikers, zo stelt Mozilla. De eerste versie van Gecko werd in 1998 door Mozilla gelanceerd. In 2013 waren er nog vijf grote browser-engines. Dat zijn er inmiddels nog maar drie. "Browser-engines behoren tot de meest complexe en belangrijkste onderdelen van het moderne internet", zegt Mozilla's Andrew Overholt. "Ze bepalen de implementatie van webstandaarden, hoe security- en privacymaatregelen worden gehandhaafd, en welke partijen uiteindelijk de ontwikkeling van het web vormgeven."

Overholt merkt op dat het internet steeds meer uiteenvalt in 'walled gardens'. Daarnaast worden nieuwe technologieën zoals AI direct in browsers geïntegreerd, waardoor de invloed van browser-engines verder toeneemt. "Wanneer innovatie wordt gebouwd op één enkele dominante engine, concentreert het technische en economische macht, beperkt het keuze en brengt het risico met zich mee dat het web richting de prioriteiten van een paar grote platforms gaat dan het algemeen belang."

Een ander risico is dat als het aantal browser-engines afneemt, dit gevolgen heeft om dominante businessmodellen uit te dagen of alternatieve browsers te introduceren die gebruikers door middel van security, privacy of andere features op de eerste plek zetten, gaat Overholt verder. Hij voegt toe dat het onderhouden van een onafhankelijke browser-engine de lat voor andere partijen verlaagt. Zo kunnen die bijvoorbeeld een eigen browser op basis van Gecko ontwikkelen, wat een competitief browser-ecosysteem ten goede komt.

"Betekenisvolle concurrentie en een focus op een opensource-aanpak zorgt ervoor dat economieën niet vastzitten in de infrastructuur van één bedrijf en dat overheden, bedrijven en mensen echte keuze hebben over waar ze willen bouwen en hoe ze hun behoeftes kunnen optimaliseren", aldus Overholt.

Reacties (2)
Reageer met quote
Vandaag, 10:54 door Anoniem
Het raakt me meer als ik wil dat Netscape alsnog de klote op dreigt te gaan. Waarom krijgen die geen normaal bestuur? Waarom moet het een clone zijn van Chrome? Waarom blijven ze met ons experimenteren terwijl ze weten wat we willen?

Ze hebben mij zelfs weggejaagd. En geloof me, dat wil wat zeggen! Ik zit nu bij Brave. Dat is niet beter maar wel stabieler.

Hopelijk komen ze nog een keer tot inzicht. Maar ik ben er na al die jaren van planken mis slaan wel heel sceptisch in geworden.
Reageer met quote
Vandaag, 11:32 door Anoniem
Op zich een correcte vaststelling van Mozilla, maar behalve om keuzevrijheid gaat het toch vooral ook om kwaliteit.
Zo moet Firefox vergeleken met Safari (adblocker en PQE-VPN zijn voldoende) voorzien worden van veel meer dan twee extensies, die elk een eigen afwijkende privacyverklaring hebben.

Daarnaast is Safari relatief veel sneller op de Mac, trekt de batterij minder snel leeg en heeft voor bijzienden zoals ik een superieure readermodus (Mac & iOs) waar geen enkele andere browser, waaronder Firefox, aan tipt.
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.

Zoeken
search