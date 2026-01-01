Privacyexperts kritisch op cameraproef van Zeeuwse Reinigingsdienst

Privacyexperts zijn kritisch op een proef van de Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD) waarbij camera's in afvalwagens het opgehaalde afval inspecteren. "De proef is bedoeld om de kwaliteit van afvalscheiding te verbeteren. In sommige containers voor gft-afval zit afval dat daar niet in hoort, zoals volle grijze vuilniszakken of ander restafval. Dat zorgt voor vervuiling van de afvalstroom en maakt goede verwerking moeilijker", zo laat de ZRD op de eigen website weten.

Volgens de Reinigingsdienst wil het via de proef beter zicht krijgen op structureel verkeerd aangeboden afval. In het geval mensen hun afval niet goed scheiding zegt de ZRD dat er een "afvalcoach" kan worden ingezet. Privacyexperts zijn kritisch op de werkwijze. "Er wordt hier een zwaar middel ingezet op basis van een juridisch wankele onderbouwing, zowel privacyrechtelijk als bewijsrechtelijk", zegt privacyrecht-specialist Martin Slingenberg tegenover Omroep Zeeland.

Volgens advocaat Cora Blaak lijkt het alsof de proef overhaast is opgezet. "Aan de achterkant moeten namelijk veel zaken goed geregeld zijn. Denk aan een belangenafweging, een DPL-onderzoek, het inschakelen van een functionaris gegevensbescherming en het zorgvuldig informeren van burgers voordat zo'n proef begint. Het lijkt erop dat niet aan al deze voorwaarden is voldaan."

Blaak voegt toe dat de ZRD zich ook moet afvragen of er geen minder ingrijpende methoden zijn om het geclaimde doel te bereiken. "Want als je daadwerkelijk foto's gaat maken van iemands afval, zie je niet alleen die plastic emmer, maar ook andere privacygevoelige zaken, zoals bijvoorbeeld medicatie." De Reinigingsdienst stelt tegenover Omroep Zeeland alleen afvaldata op adres- en containerniveau te registreren, zonder persoonsgegevens. Gegevens worden voor een periode van zes maanden bewaard en alleen gedeeld volgens vastgelegde overeenkomsten.