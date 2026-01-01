Man die ransomware-aanvallen faciliteerde veroordeeld tot 81 maanden cel

Een 26-jarige Russische man die tientallen ransomware-aanvallen faciliteerde is in de Verenigde Staten veroordeeld tot een gevangenisstraf van 81 maanden. Ook zal hij getroffen organisaties een schadevergoeding van meer dan negen miljoen dollar betalen. De verdachte opereerde als "initial access broker", waarbij hij ongeautoriseerde toegang tot netwerken en systemen van organisaties wist te krijgen. Vervolgens verkocht hij de verkregen toegang aan cybercriminelen, die de betreffende organisaties vervolgens met ransomware infecteerden.

De Amerikaanse aanklager stelt dat de man kwetsbaarheden in computernetwerken en systemen vond en die gebruikte om toegang te krijgen. In het geval van een succesvolle ransomware-aanval kreeg de Rus ook een deel van het losgeld dat slachtoffers betaalden. Met zijn werkwijze veroorzaakte de man meer dan negen miljoen dollar schade, aldus de aanklager.

De verdachte werd in Rome door de autoriteiten aangehouden en vervolgens aan de VS uitgelegd. Daar sloot hij een 'plea deal' met de autoriteiten en bekende dat hij en zijn handlangers tal van organisaties hebben gehackt, om vervolgens de data van deze ondernemingen te stelen en ransomware uit te rollen. Het losgeld dat slachtoffers betaalden verdeelden de aanvallers onder elkaar. Als onderdeel van zijn plea deal ging de Russische man ermee akkoord om zijn slachtoffers een schadevergoeding van minstens 9,1 miljoen dollar te betalen.