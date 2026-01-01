Mozilla lanceert Firefox 149 met gratis ingebouwde vpn-functie

Mozilla heeft net Firefox 149 gelanceerd, die is voorzien van een gratis ingebouwde vpn-functie. Daarnaast is een groot aantal kwetsbaarheden in de browser verholpen. De vpn-functie is vooralsnog alleen beschikbaar voor Firefox-gebruikers in Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Wanneer de feature voor Nederlandse gebruikers beschikbaar komt is onbekend. Via de vpn-functie wordt het Firefox-verkeer van gebruikers via een proxy gerouteerd.

De vpn-feature biedt vijftig gigabyte aan dataverkeer per maand en is per website in of uit te schakelen. De ingebouwde vpn-optie verschilt van Mozilla's betaalde vpn-dienst Mozilla VPN. Daarmee kunnen gebruikers al het verkeer van hun systeem via een vpn-tunnel laten lopen. Firefox VPN doet dit alleen voor het verkeer van de browser. Mozilla stelt verder dat het hier om een geleidelijke uitrol gaat, waardoor de feature niet bij alle gebruikers op hetzelfde moment beschikbaar komt. Op deze manier zouden eventuele problemen vroegtijdig moeten worden ondervangen voordat straks alle Firefox-gebruikers de feature kunnen gebruiken.

Verder blokkeert Firefox nu automatisch notificaties en trekt permanent alle permissies in van websites die door Google Safebrowsing als kwaadaardig zijn bestempeld. Dit moet voorkomen dat onveilige websites in de achtergrond notificaties naar gebruikers kunnen sturen, wat vaak wordt gebruikt voor advertenties, spam of phishing, aldus Mozilla.

Tevens zijn 46 kwetsbaarheden in de browser verholpen, wat voor Mozilla's doen een groot aantal is. Geen van de beveiligingslekken is als kritiek aangemerkt. Wel stelt Mozilla dat sommige van de problemen met genoeg moeite kunnen worden gebruikt voor het uitvoeren van willekeurige code op systemen van gebruikers. Updaten naar Firefox 149 kan via de automatische updatefunctie en Firefox.com.