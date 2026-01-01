Salesforce-omgeving SIS-leverancier Infinite Campus gehackt

Aanvallers zijn erin geslaagd om in te breken op de Salesforce-omgeving van Infinite Campus, een veelgebruikte leverancier van een Studenten Informatie Systeem (SIS). De aanval is opgeëist door dezelfde criminelen die eerder bij Odido de gegevens van meer dan zes miljoen mensen wisten te stelen. Infinite Campus zegt dat het meer dan 3200 Amerikaanse schooldistricten en elf miljoen studenten in de VS bedient.
Salesforce biedt een veelgebruikt customer relationship management (CRM), waarin bedrijven allerlei informatie over bestaande en potentiële klanten kunnen opslaan. Volgens Infinite Campus wisten de aanvallers toegang te krijgen tot een Salesforce-account van de organisatie. Hoe dit precies mogelijk was is niet bekendgemaakt. De aanval is opgeëist door een groep genaamd ShinyHunters, die ook achter de aanval op Odido zat. Eerder meldde de NOS dat de aanvallers bij Odido door middel van een telefonische phishingaanval toegang tot de Salesforce-omgeving van de provider wisten te krijgen.
De criminelen stellen dat ze de gestolen data op hun eigen website zullen publiceren als Infinite Campus geen losgeld betaalt. De SIS-leverancier zegt dat het dit niet van plan is en de gestolen informatie voornamelijk bestaat uit contactgegevens van schoolpersoneel, waarvan het grootste deel openbaar is. Verder meldt Infinite Campus in een bericht aan klanten dat het onderzoek naar welke Salesforce-gegevens de aanvallers hebben gestolen nog gaande is.
