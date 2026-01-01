Mozilla: gratis vpn in Firefox verkoopt geen gegevens van gebruikers

Mozilla heeft gisteren een nieuwe versie van Firefox gelanceerd die is voorzien van een ingebouwde gratis vpn-functie. Volgens de Firefox-ontwikkelaar hoeven gebruikers niet bang te zijn dat hun gegevens bij het gebruik van de feature zullen worden verkocht. Daarnaast zal de vpn-functie binnenkort voor gebruikers in meer landen beschikbaar komen. Op dit moment is de feature alleen beschikbaar voor Firefox-gebruikers in Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

De ingebouwde vpn-functie laat het verkeer van gebruikers via een proxy lopen. Dat maakt het volgens Mozilla een eenvoudige manier om te voorkomen dat Big Tech het ip-adres van gebruikers kan tracken. "We zijn bekend met de zorgen over zogenaamd "gratis vpn's", die vaak gebruikmaken van reclame of gebruikersgegevens verkopen om inkomsten te genereren", aldus Mozilla. "De in Firefox ingebouwde vpn zit anders in elkaar. Het verkooopt niet je browsinggegevens en injecteert geen advertenties in je verkeer."

Vooralsnog bevindt de vpn-fucntie zich in de bètafase en is zoals gezegd alleen door Amerikaanse, Britse, Duitse en Franse gebruikers te gebruiken. Mozilla zegt dat het met de komende releases van Firefox de feature voor gebruikers in andere landen beschikbaar zal maken. In tegenstelling tot Mozilla's betaalde vpn-dienst, waarbij al het verkeer vanaf een apparaat via een vpn-tunnel gaat, is de Firefox-vpn alleen voor het browserverkeer bedoeld. Daarnaast is het dataverkeer tot vijftig gigabyte per maand beperkt.