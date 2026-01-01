Epe verwacht snel meer duidelijkheid over gestolen persoonsgegevens

De gemeente Epe verwacht dat het inwoners snel meer duidelijkheid kan geven over welke persoonsgegevens onlangs door criminelen zijn gestolen. Criminelen wisten door middel van een ClickFix-aanval achthonderd gigabyte aan data bij de gemeente te stelen, waaronder 600.000 bestanden. Onder de gestolen data bevinden zich ook bestanden met persoonsgegevens.

Een gespecialiseerd bureau onderzoekt nu de gestolen bestanden, zodat duidelijk moet worden welke gegevens er precies in de bestanden staan en van wie. "Het onderzoek kost veel tijd, omdat het om veel verschillende soorten bestanden gaat die niet netjes zijn geordend. Het onderzoek gebeurt in verschillende fases", zo laat de gemeente weten. Als eerste wil de gemeente achterhalen welke algemene persoonsgegevens er in de bestanden staan. Vervolgens kunnen gedupeerden worden gewaarschuwd.

De gemeente verwacht dat de resultaten van het onderzoek eind deze week bekend zijn en inwoners uiterlijk dinsdag 31 maart via de website van de gemeente over de uitkomsten worden geïnformeerd. Als het eerste onderzoek is afgerond start het onderzoek naar mogelijk bijzondere gegevens die in de gestolen bestanden stonden. Dit zijn gegevens als politieke opvattingen, gezondheidsgegevens of religieuze overtuigingen. Volgens de gemeente neemt dit onderzoek meer tijd in beslag, omdat dit soort gegevens minder makkelijk door onderzoekssoftware te vinden zijn.

"Ik begrijp heel goed dat inwoners ongerust zijn óf en welke gegevens er van hen zijn gelekt. Het kan een onveilig en onprettig gevoel geven. Omdat het om zoveel bestanden gaat duurt het lang om uit te zoeken wat er gelekt is en van wie. Het onderzoek moet zorgvuldig gebeuren en dat kost tijd. We doen ons uiterste best om onze inwoners zo snel, maar ook nauwkeurig te informeren. Hiervoor vraag ik uw begrip en geduld", zegt burgemeester Tom Horn. Epe telt ruim 33.000 inwoners.