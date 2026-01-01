Ajax lekt privégegevens van supporters en personen met stadionverbod

Ajax heeft de privégegevens van supporters en personen met een stadionverbod gelekt. Ook bleek het mogelijk om seizoenskaarten te stelen of onbruikbaar te maken en stadionverboden op te heffen, zo meldt RTL Nieuws op basis van een hacker die het medium tipte. Het gaat om de gegevens van 300.000 geregistreerde supporters, alsmede vijfhonderd personen met een stadionverbod, aldus RTL Nieuws. De gelekte data bestaat uit namen, e-mailadressen en geboortedata.

"Recent hebben wij ontdekt dat een hacker in Nederland op onrechtmatige wijze toegang heeft verkregen tot delen van onze systemen. Daarbij zijn gegevens ingezien", zo laat Ajax in een reactie op de eigen website weten. De voetbalclub bevestigt dat het mogelijk was om seizoenskaarten over te zetten en stadionverboden aan te passen. Ajax zegt dat het betrokkenen persoonlijk heeft geïnformeerd. Daarnaast is het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld en aangifte bij de politie gedaan. Hoe de inbraak op het systeem mogelijk was laat Ajax niet weten.