Politie getroffen door phishingaanval, impact lijkt vooralsnog beperkt

De politie is getroffen een phishingaanval, zo laat het zelf weten. Het Security Operations Center van de politie ontdekte de aanval en heeft volgens een persbericht de toegang direct afgesloten. Om wat voor soort phishingaanval het precies gaat en wanneer het incident plaatsvond is niet bekendgemaakt. De politie laat verder weten dat de impact nog wordt onderzocht, maar beperkt lijkt. Gegevens van burgers en onderzoeksinformatie zijn niet inzichtelijk of toegankelijk geweest. De politie is tevens een opsporingsonderzoek gestart.

Eerder deze week meldde het ministerie van Financiën dat er ongeautoriseerde toegang tot systemen had plaatsgevonden, maar verdere details werden niet gegeven, behalve dat toegang tot de systemen is geblokkeerd. Vorig jaar kreeg de politie te maken met een datalek waarbij de gegevens van 62.000 medewerkers werden gestolen. Het incident zou zijn veroorzaakt door een infectie met infostealer-malware, waardoor een 'pass-the-cookie-aanval' mogelijk was.