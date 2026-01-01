CJIB doet onderzoek of phishingmail te maken heeft met Odido-datalek

Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) doet onderzoek of een phishingmail die wordt rondgestuurd te maken heeft met het datalek bij Odido. Bij de provider werden de gegevens van ruim zes miljoen klanten gestolen. Het CJIB ontvangt veel telefoontjes en e-mails van mensen die vragen hebben over een phishingbericht dat uit naam van de dienst wordt verstuurd, zo meldt de NOS. Ook de Fraudehelpdesk laat weten dat het veel meldingen over een spooknota uit naam van het CJIB ontvangt.

In de phishingmail wordt gesteld dat er een verkeersboete openstaat, die binnen 24 uur via de meegestuurde link moet worden betaald. De link wijst naar een phishingpagina die om allerlei persoonlijke gegevens vraagt, zoals naam, adres en woonplaats, maar ook geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer. Tevens wordt om creditcardgegevens gevraagd.

"Email ontvangen? Die is vals! Controleer uw gegevens door in te loggen", zo waarschuwt het Centraal Justitieel Incassobureau op de eigen website. Op een pagina over phishingmails meldt het CJIB dat e-mails, sms'jes of appjes over niet betaalde bedrijven bij het CJIB altijd vals zijn. "Maakt u zich geen zorgen. Dit is altijd een bericht van oplichters. Het CJIB mailt, sms't of appt u nooit over een boete, aanmaning of betalingsachterstand."

Eerder deze week waarschuwde de politie voor oplichters die gebruikmaken van het Odido-datalek. "Oplichters maken misbruik van de recente "Odido hack" en doen alsof ze compensatie aanbieden. Ze sturen berichten of bellen je met een verhaal dat je recht hebt op geld - maar in werkelijkheid proberen ze je persoonlijke gegevens of bankinformatie te stelen."