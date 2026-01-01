Privacy-OS Tails vervangt wachtwoordmanager KeePassXC door Secrets

De ontwikkelaars van het op privacy gerichte besturingssysteem Tails hebben een nieuwe versie uitgebracht waarin wachtwoordmanager KeePassXC door Secrets is vervangen. Gebruikers die van KeePassXC gebruik willen blijven maken kunnen de wachtwoordmanager zelf installeren. Tails staat voor The Amnesic Incognito Live System en is een volledig op Linux-gebaseerd besturingssysteem dat speciaal is ontwikkeld om de privacy en anonimiteit van gebruikers te beschermen. Het privacy-OS kan vanaf een usb-stick of dvd worden gestart.

Tails maakte standaard gebruik van KeePassXC als wachtwoordmanager voor het opslaan van wachtwoorden van gebruikers. Met de lancering van Tails 7.6 heeft deze wachtwoordmanager plaats gemaakt voor Secrets. "Secrets heeft een eenvoudigere interface en is beter geïntegreerd in de GNOME desktop", aldus de ontwikkelaars. Zo werken met Secrets weer bepaalde toegankelijkheidsfeatures, zoals het schermtoetsenbord en cursorgrootte.

Secrets zal automatisch de eerdere KeePassXC-database van gebruikers ontgrendelen, omdat zowel Secrets als KeePassXC hetzelfde bestandsformaat gebruiken om wachtwoorden op te slaan. Gebruikers die de meer geavanceerde features van KeePassXC missen kunnen de wachtwoordmanager als aanvullende software installeren.